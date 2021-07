Con estos datos en la mano, la duda es si funcionan o no los filtros HEPA cuando los motores están apagados. Desde AIREAMOS apuntan que ahí podría estar el principal problema , en el embarque y en el desembarque, con las altas concentraciones de CO2 que se registran en esos momentos , cuando el avión cierra sus puertas pero todavía no ha encendido los motores o ya los ha apagado.

“El filtro HEPA empieza a funcionar cuando arrancas los motores y activas la recirculación del aire", explica Ripoll. " Si entramos en el avión, cierran las puertas y pasa un rato hasta que arranca, ése es el más peligroso , porque ahí no están funcionando los filtros todavía. Y sabemos que, aunque sean menos de 10 minutos, el riesgo de contagio es muy elevado, sobre todo con la nueva variante delta” , advierte. “ Esos 5 o 10 minutos que puedes estar con las puertas cerradas y sin que funcione el sistema de ventilación son muy peligrosos. Y más, si tenemos en cuenta que la mayoría de la gente no lleva la mascarilla bien ajustada”.

Joseph Allen, director del programa Healthy Buildings en la Escuela de Salud Pública de Harvard, también advierte de los riesgos que suponen los momentos previos y posteriores al vuelo. “Durante el embarque es cuando, normalmente, no hay ventilación. Los aviones no tienen sus unidades de energía auxiliares en funcionamiento, y no suelen estar conectados los sistemas de ventilación. Hemos realizado mediciones en los aviones cuando las personas están subiendo y vemos altos niveles de dióxido de carbono, que es un indicador de que no hay suficiente ventilación", asegura en declaraciones a CNN.