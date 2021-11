Riesgo de contagio de covid en una cena de Navidad: así infectan los aerosoles, pese a la vacuna

La Navidad de este año será distinta. Distinta (y mejor) que de la del año pasado, pero también distinta de las que celebrábamos antes de que la covid llegara a nuestras vidas. Porque, aunque la situación es mucho mejor que hace un año, el virus todavía sigue ahí. Esto no ha terminado, y ello implica que hay que seguir tomando ciertas precauciones. ¿Celebrar? Este año sí, pero no todavía como en la Navidad de 2019.

Este año, lo acabamos casi todos vacunados. En estos momentos, casi un 80% de la población ha recibido ya la pauta completa de la vacuna: más de 37 millones de personas. Pero aún quedan unos 5 millones de adultos sin vacunar, a pesar de haber podido hacerlo. Los menores de 12 años tampoco lo están, porque no hay vacuna disponible de momento para ellos.

Calculamos el riesgo en un nuevo escenario, esta vez con una de las ventanas del salón ligeramente abierta. No hay ventilación cruzada, pero ya está entrando el aire y se renueva. El riesgo de contagio sigue siendo alto, pero vemos que los contagios potenciales de covid que saldrían de esa cena bajan a 3,47. En este caso, un 24,8% de los asistentes tienen probabilidad de contagio. Casi uno de cada cuatro.

Este sería el mejor escenario, teniendo en cuenta que hay una persona contagiada en la sala. No es probable que se cumpla en la realidad, pero es importante saber que, si se toman estas medidas, el riesgo de contagio baja mucho. El tipo de mascarilla también cuenta, claro. Hemos hecho los cálculos presuponiendo que los 14 asistentes llevan mascarilla quirúrgica y no muy bien ajustada. Se la ponen todo el tiempo mientras no están comiendo. En estas condiciones, los contagios potenciales bajan a 1,3 casos. El 9,3% de los presentes tienen probabilidad de contagiarse.