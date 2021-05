El riesgo de poner fecha a la inmunidad de rebaño: un 70% de vacunados puede no ser suficiente

Desde entonces, cada día que pasa es un día menos para el 18 de agosto , fecha en que deberíamos alcanzar ése objetivo autoimpuesto. No sólo Sánchez está con la cuenta atrás, algunas autonomías siguen su ejemplo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anuncia ahora que allí se alcanzará antes , a principios de julio. Y fuera de España, Biden , por ejemplo, también ha puesto fecha a la inmunidad de grupo de EE.UU: el 4 de julio.

Como si de una competición se tratase, los políticos olvidan que alcanzar la meta en la fecha prevista no depende sólo de ellos. Es más, de ellos depende sólo una de las variables en juego para conseguirlo: las vacunas. Es la más importante, pero hay muchas otras: que aparezcan nuevas variantes del virus, que alguna de ellas sea capaz de sortear a las vacunas, que el virus se extienda más rápido de lo previsto entre la población no vacunada, que aumente el rechazo a las vacunas… Factores que tienen que ver con cómo se comporte el virus y cómo se comporten las personas. Los gobiernos no controlan ninguna de las dos cosas.