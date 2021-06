Riesgo de reinfección: el contagio de covid no ofrece en todos los casos una inmunidad duradera

Investigaciones recientes avanzan que la inmunidad podría durar de por vida , pero ahora un nuevo estudio añade un matiz relevante: no en todos los casos la infección natural provoca una potente respuesta inmune, por eso es conveniente vacunarse aunque se haya pasado la enfermedad.

Un estudio preliminar liderado desde la Universidad de Oxford -pendiente aún de revisión por la comunidad científica- apunta a que la infección previa de coronavirus, fuera o no sintomática, no ofrece en todas las personas el mismo grado de una protección a largo plazo, en particular frente a las nuevas variantes.