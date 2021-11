Los riesgos de la variante ómicron: "Tiene mutaciones que ya estaban en alfa, beta, gamma y delta”

Es el caso del científico estadounidense Eric Topol , que no suele ser alarmista. En declaraciones a CNN, este viernes, era muy claro al respecto. “Es preocupante. Es la primera variante, desde delta, que genera esta preocupación tan alta”. Reconoce Topol que es pronto aún para sacar conclusiones firmes, pero insiste. “Es pronto, sí, pero no habíamos visto a una variante despegar tan rápidamente. Y en una zona del mundo que es pura delta”. Que ómicron gane espacio frente a delta puede indicar que se aún más contagiosa. Pero otras razones pueden explicar estos datos preliminares.

Otros, como el experto en genómica y secuenciación de FISABIO Fernando González-Candelas, son mucho más cautelosos y creen que tanta alarma es desproporcionada. “Hay que seguirla para ver cómo se comporta, pero creo que no debemos estar preocupados por ella, de momento. La reacción de la UE me parece exagerada, hasta que no se vea exactamente el efecto que tiene esta variante”. En otros capítulos de la pandemia el problema fue actuar tarde. Hay residen las dudas.