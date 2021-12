La ola de los asintomáticos: ómicron y las vacunas disparan los contagios silenciosos en todo el mundo

Al comienzo de la pandemia, y ante el avance imparable del SARS-CoV-2, varios científicos apuntaban entonces que los asintomáticos tenían que estar siendo una importante vía de transmisión, si no la principal, de un virus que después se confirmó que se transmitía, sobre todo, a través de aerosoles. No hacía falta toser. No hacía falta tener síntomas. “Una enfermedad que se extiende tanto y tan rápido normalmente es así, a través de asintomáticos", explica Bautista. "La gente se infectaba y decía: Nadie me ha estornudado en la cara ni me ha tosido encima. La mayoría de la gente que se infecta no sabe dónde lo ha cogido”.