Mascarilla y distancia en la terraza de un bar: así contagia el coronavirus al aire libre

El contagio de la covid en exteriores es mucho menos probable que en interiores, pero existe. No hay riesgo cero . La mascarilla y la distancia, elementos de protección fundamentales en interiores, siguen siendo muy importantes en el exterior. En NIUS hemos querido comprobar cuál es el riesgo de contagio al que nos exponemos cuando nos sentamos a tomar cañas en la terraza de un bar, según cumplamos o no con esas dos medidas de protección. Utilizamos para ello el simulador de la Escuela de Salud Pública de Harvard .

El escenario: seis amigos de cañas en una terraza

Hemos calculado cómo varía el riesgo de contagio en tres situaciones, según vamos modificando dos parámetros : el uso (o no) de mascarilla , y que se mantenga (o no) la distancia de seguridad entre los comensales (1.5-2 metros).

Simulación 1: con mascarilla y con distancia

Simulación 2: sin mascarilla y sin distancia

Simulación 3: con mascarilla y sin distancia

Suponemos ahora que no hay distancia entre los comensales, que pasan las tres horas muy cerca . Sólo cambiamos ése parámetro, el de la distancia, pero sí llevan mascarilla puesta mientras no comen ni beben. Esta sería la simulación más cercana a la realidad. Y aquí, el riesgo de contagio es mucho menor que el caso anterior, pero si lo comparamos con la primera simulación, vemos que es mucho más alto: se eleva al 10%.

¿Qué pasaría sin mascarilla pero con distancia?

“Porque cuando estamos en exteriores, si estamos lejos, da igual lo que pase. Aunque no lleve mascarilla, el aire que circula renueva el aire que yo estoy respirando. En el exterior, si hay distancia suficiente, no hace falta mascarilla”. Así de tajante y de claro se muestra Ballester. Pero, a la vez, insiste. “La convención es que la distancia mínima son dos metros. Yo propondría más : no usar mascarilla siempre que al menos haya tres metros , aunque sea en un exterior. Cuando rebasamos esa distancia, el exterior ya no nos protege”.

En la terraza de un bar, estos dos, o incluso tres metros no son realistas, por lo que no puedes estar sentado sin mascarilla. Ballester lo explica utilizando la metáfora del humo del fumador, que es como mejor se entiende el contagio por aerosoles. “Estamos sentados en torno a una mesa, y aunque sea en un exterior, ese humo le llega al de enfrente. Si está a un metro le llega, a dos casi seguro que no, y a tres no le llegará nada. Si estamos sentados en torno a una mesa hace falta mascarilla, o al menos minimizar el tiempo sin mascarilla. Porque no se cumple esa distancia mínima”.