Síntomas leves y dudas sobre cómo actuarán sus mutaciones: ¿será ómicron tan mala como parece?

Científicos advierten que más mutaciones "peligrosas" no siempre implican un virus más virulento, contagioso o letal

Ómicron tiene más mutaciones que ninguna otra variante, pero la clave es ver cómo actúan juntas y eso aún no lo sabemos

"Tiene muchas mutaciones, pero no por ello se puede concluir que sea extremadamente peligrosa per se"

El pánico desatado por Ómicron tras conocer su secuencia genética se mezcla, estos días, con llamadas a la cautela, hasta que sepamos realmente lo que esa secuencia significa. Tiene más mutaciones que ninguna otra variante anterior, sí, pero ¿qué supone esto? Tardaremos semanas en saberlo. Y la respuesta no necesariamente tiene que ser la peor. ¿Y si Ómicron no fuera tan mala como aparenta? ¿Y si no fuera mucho peor que lo que ya tenemos?

De momento es cierto que se están viendo más contagios allá donde se ha detectado, pero también más leves. Y muchos científicos recuerdan que más mutaciones no siempre implican un virus más virulento, contagioso o letal. No necesariamente. Lo advertía, hace unos días, el experto en genómica y secuenciación de FISABIO Fernando González Candelas.

“Es la variante más significativa que hemos visto, por su gran número de mutaciones, pero eso es una medida cuantitativa, que no necesariamente se corresponde con sus efectos en transmisión, letalidad, virulencia... Hay que ver qué efecto tiene cada una sola y en su conjunto”. Las mutaciones interactúan entre ellas, y lo importante ahora es saber cómo están interactuando las que están en la proteína S del virus, la de la espícula, que es clave a la hora de infectarnos y es la proteína sobre la que se han desarrollado las vacunas.

¿Mutaciones que se alían o se enfrentan?

“Si están próximas, actúan entre sí. Y sus efectos se pueden compensar o se pueden potenciar, no lo sabemos, eso hay que comprobarlo todavía”. Es decir, una cosa es lo que hagan esas mutaciones individualmente, y otra lo que consigan hacer todas juntas, que es lo importante. A veces, mejoran ciertas capacidades del virus, pero otras veces no. “Se conocen los efectos de algunas de estas mutaciones individualmente (mayor transmisibilidad, mayor escape vacunal…). Pero eso para nada garantiza que el efecto combinado sea la suma de todas ellas”, recalcaba González Candelas.

Algo parecido advierte Jesse Bloom en el New York Times. "En principio, las mutaciones también pueden trabajar unas contra otras", asegura el biólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson. Pero dicho lo anterior, matiza. “En este caso, es más probable que la selección evolutiva se dirija a la propagación de una nueva variante con combinaciones de mutaciones favorables, más que desfavorables".

Este fenómeno de interacción genética, llamado “epistasis”, es la razón por la que los científicos se muestran reacios, todavía, a especular sobre Omicron. Bloom, después, ampliaba la explicación en su perfil de Twitter. “Si bien la epistasis puede ser arbitraria, debido a la acción de la selección natural es más probable que las mutaciones en Omicron interactúen de manera favorable para el virus. Sospecho que esto será cierto para las mutaciones en el sitio 498 y 501 para la unión de ACE2, por ejemplo”.

Los virus mutan, es su razón de ser. Pero su objetivo es propagarse, no desaparecer, así que, en principio, al virus le interesaría más mutar para conseguir alguna ventaja (ser más contagioso, evadir mejor las vacunas…), como señala Bloom, que mutar para ir contra sí mismo, aunque esto también puede ocurrir.

Casos leves... de momento

De momento, las noticias que han ido llegando sobre los primeros casos detectados en Sudáfrica es que son leves o moderados, pero no graves. Según cuenta The Guardian, en una rueda de prensa del Departamento de Salud de ese país, el pasado lunes, los médicos que están trabajando a pie de campo explicaron que los casos que estaban viendo eran leves: "Vemos pacientes que presentan tos seca, fiebre, sudores nocturnos y muchos dolores corporales”.

Esos parecen ser los síntomas que daría una covid de la nueva variante. Aunque todo es provisional, claro, a la espera de que pase el tiempo y esto se confirme con más casos. Lo que sí se ha visto hasta ahora, si miramos a variantes anteriores, es que los síntomas han ido cambiando con cada una. ¿El motivo? Los cambios en la forma en que el virus interactúa con nuestra respuesta inmune.

Lo explica muy bien en The Guardian Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick. “De la misma manera que las variantes tienen diferentes impactos en nuestro sistema inmunológico, algunos de esos mismos efectos pueden influir en la forma en que nuestros cuerpos responden al virus y los síntomas que tenemos".

También se está viendo, de momento, que esta variante afecta más a los jóvenes y a personas no vacunadas. Por ejemplo, en la ciudad surafricana de Tshwane, donde se detectó Omicron, el 87% de los ingresos hospitalarios son de pacientes no vacunados. Pero son datos de un país con unas tasas de vacunación muy bajas, y pueden ser engañosos. El 64% de los mayores de 60 años en Sudáfrica han recibido al menos una dosis, pero sólo está vacunado un 26% de los jóvenes entre 18 y 34 años.

Esperar y ver la variante "en su totalidad"

Volviendo a las mutaciones de ómicron, es interesante el ejemplo que pone Bloom en el New York Times para entender por qué es necesario estudiar lo que hacen todas en conjunto, al combinarse, y no solo individualmente.

Ómicron cuenta con una mutación que no resultará nueva a los que han seguido de cerca la evolución de este coronavirus: la N501Y, también conocida como Nelly. Esta mutación ya estaba presente en alfa, beta, gamma y delta, y permite que el virus se una mejor a las células para infectarlas, con más fuerza, lo que deriva en mayor capacidad de contagio. Pero Bloom explica algo curioso. “Delta, que no tiene esa mutación, terminó siendo más transmisible que alfa”. ¿Por qué? "Porque delta tenía otras mutaciones que mejoran la transmisibilidad".

La mayor o menor capacidad de contagio de una variante no sólo depende de cómo se une el virus a las células, también de su estabilidad, o de dónde se replica y cuánto se exhala. Y, además, Ómicron, ahora, no tiene solo una (Nelly) sino varias mutaciones que vinculadas a una mejor unión a las células humanas. "Actuando juntas, podrían tener un efecto algo diferente", advierte Bloom. Es un buen ejemplo para entender por qué, de momento, no se puede predecir cómo actuará la variante (en su totalidad).

Por eso, científicos de todo el mundo trabajan contrarreloj, estos días, para saber qué significan todas esas mutaciones que Ómicron registra en la proteína S. Qué significan todas juntas. "Es importante tener una idea del virus completo", advierte Penny Moore, viróloga del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, en el New York Times.

Entre esas decenas de mutaciones hay varias que ya se vieron en todas las variantes anteriores (alfa beta gamma y delta.) Pero González Candelas ya advertía, también: “Que estemos viendo esto no significa que la variante vaya a sumar las mejoras de delta, beta, alfa y gamma, no funciona así. Tiene muchas mutaciones, pero no por ello se puede concluir que sea extremadamente peligrosa per se”.