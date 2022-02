SpaceX pierde 40 satélites en el espacio por una tormenta

Según SpaceX los satélites se desintegran al chocar con la atmósfera y no suponen ningún riesgo. "Los satélites en órbita no presentan ningún riesgo de colisión con otros satélites y, por su diseño, desaparecen en el momento de la reentrada atmosférica, lo que significa que no se crean desechos orbitales y que ninguna parte del satélite toca el suelo", declara SpaceX en un comunicado.