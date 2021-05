La tercera dosis de Pfizer: los anticuerpos y el propio virus decidirán si es realmente necesaria

Pero los datos que van llegando sobre la efectividad de las vacunas en el mundo real no parecen secundar sus propuestas, al menos de momento. Investigadores de Reino Unido están comprobando, por ejemplo, que en la vida real, la caída de anticuerpos es más lenta de lo que vaticinan Bourla y Sahin. Y además, no hay que olvidar que los anticuerpos no son la única arma con que cuenta el organismo para defenderse del virus.