La tercera dosis no frena el avance de ómicron: “No se entiende que se haya diseñado con la variante original”

Sus casos se recogen en este estudio, publicado ahora en The Lancet, porque “fueron las primeras reinfecciones documentadas con la variante ómicron en personas completamente vacunadas después de recibir la dosis de refuerzo”. Después, con el paso de las semanas, comprobaríamos que esto era lo que iba a ocurrir de forma masiva: que la dosis de refuerzo no está impidiendo los contagios. ¿Por qué? Porque no está diseñada contra ómicron.