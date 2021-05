Crecen los contagios en países con mucha población vacunada: no todas las vacunas frenan igual al virus

Las vacunas son eficaces para lo que anunciaron que serían: prevenir la muerte y la hospitalización por covid. Pero no lo son tanto para evitar el contagio. De hecho, no se diseñaron con ese objetivo, porque no era lo más urgente. Muchas de las que lleguen más tarde –como la que desarrolla en el CSIC Luis Enjuanes- sí serán esterilizantes. Pero las que se están administrando ahora no lo son: no evitan la infección. Y si un vacunado se infecta, aunque ya no vaya a morir o acabar en la UCI, puede contagiar el virus. Es lo que estaría ocurriendo en Seychelles, Maldivas o Bahrein.