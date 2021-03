Tomás Camacho, el médico que le pisa los talones al virus: “Hacemos 1.000 PCR diarias, esto no ha acabado”

Hablamos con Tomás Camacho, jefe del Servicio de Análisis Clínicos de los laboratorios Vithas Lab, volcado en la covid desde hace un año

En su laboratorio realizan unas 1.000 PCR diarias, con muestras que les llegan de toda España

Alerta sobre la variante británica e insiste en la importancia de hacer un seguimiento de todos los casos hasta que haya PCR negativa

“Llevo toda la vida trabajando en esto y, después de este año, tengo la sensación de que solo he hecho PCR”. Habla Tomás Camacho, médico especialista en análisis clínicos y en toxicología. Y de lo que habla es de su trabajo al frente del laboratorio Vithas Lab de Vigo, que se ha convertido en uno de los centros de referencia en la pandemia. Hasta que llegó la covid, hacían miles de analíticas diarias, de todo tipo, pero desde junio del año pasado, su trabajo es casi “monotemático”. No han abandonado lo demás, pero han tenido que reorientar su actividad, ahora centrada en covid, covid, covid y más covid. “Tenemos un volumen altísimo de muestras. Hemos hecho más de 200.000 PCR desde que comenzó la pandemia”.

A un ritmo de 1.000 PCR diarias, con muestras que les llegan de toda España, Camacho y su equipo, unas 50 personas, no paran. Ni de día, ni de noche, ni los fines de semana. “Cuando termina la mañana, te pones a hacer historia clínica de los positivos de la mañana. Y al acabar la tarde, a las 9, me pongo a hacer historias clínicas otra vez, a veces hasta las 11 de la noche. Y ahora, además, trabajamos los sábados”. Son el laboratorio central de los 19 hospitales que el grupo Vithas tiene por toda España. Analizan, secuencian y hacen un seguimiento exhaustivo de cada caso positivo. Eso les permite seguir de cerca cada paso que da el virus. Y sus variantes.

Todo normal, hasta que llegó la B117

Camacho, un apasionado de su trabajo, recuerda perfectamente una fecha: el 22 de diciembre de 2020. Porque ése día, todo cambió. “Reino Unido acababa de anunciar oficialmente la variante británica, y tres días después, nos llegó el primer caso. Una chica que venía de Londres”. Lo comunicaron a la Xunta y, a partir de ahí, empezaron a informar semanalmente, por separado, de las PCR que detectaban la variante británica.

“Todo iba normal, hasta que llegó la variante británica. La explosión de casos de enero y febrero fue tremenda porque se introdujo la cepa británica. Nosotros los veíamos aumentar semanalmente, con incrementos brutales”. En enero, la B117 apenas aparecía en el 1% de las muestras, en febrero ya estaba en un 16%... actualmente está detrás del 80% de los casos de covid en Galicia. Ya es la variante dominante en España.

En los casi 80 casos de covid con esta variante que han pasado por sus manos desde entonces, han comprobado que la infección dura más y es más transmisible, por lo que Camacho pide –y no es el único- que se alarguen las cuarentenas de los infectados. En unos días publicarán un estudio sobre estos casos, con la información que les proporcionan las historias clínicas de cada uno, que es donde está la clave, según él, para poder seguirle la pista al virus.

La historia clínica, clave para saber lo que está pasando

“La historia clínica es muy importante”, insiste Camacho una y otra vez. Pero hacerla no es lo habitual. Normalmente, cuando uno se hace una PCR se lleva el resultado, positivo o negativo, y poco más. Camacho no lo entiende. “El laboratorio tiene la obligación de hacerla, es fundamental”, porque da una información mucho más completa, tanto al paciente como al médico. “Yo llevo 640 historias clínicas de pacientes de covid, desde junio. La historia clínica es la que te da las pistas, la información” de lo que está pasando.

Ellos no se desentienden de los casos. “Hacemos PCR hasta el final, y eso se hace muy poco, la rutina es no hacerla. En nuestro caso, una parte muy importante de las muestras son de empresas. Y las empresas prefieren hacer la PCR final porque no quieren correr riesgos”. Así que cuando detectan un positivo, comienzan el seguimiento y ya no lo dejan hasta que da negativo. “Le hacemos venir todas las veces que haga falta. Y a los diez días, les hacemos PCR a todos”. Gracias a esto, vieron que algo raro estaba pasando.

“Sabíamos que a los diez días bajaba la carga viral, llevábamos meses viendo eso. De hecho, nosotros ya decíamos que había que acortar las cuarentenas cuando duraban 14 días, porque estábamos viendo que al día 8 la carga viral ya bajaba mucho, y que al 9 ya era negativa. Después, cuando ya hubo mucha evidencia, se acortó”. Pero ahora, piden lo contrario. Y, de nuevo, se anticipan porque lo que ven cada día en el laboratorio les permite ir por delante. “Vemos que la PCR no se negativiza hasta 14 días después. Ahora, han de pasar mínimo 14 días, a veces estamos viendo más”.

Camacho tiene en la cabeza casi cada caso de los que pasan por sus manos. Nos cuenta que ayer mismo, vio a un paciente que vino de Senegal a finales de febrero. “Vino de forma voluntaria porque se sentía mal. Y nos dio que su caso era B117. Le estamos haciendo seguimiento y vemos que la carga viral no baja. Le pedí que siguiera viviendo. Ayer vino y yo estaba convencido de que iba a seguir dando positivo. Efectivamente”. En este caso, son ya 13 días de infección, y sigue con una carga viral muy alta. “¡Es que partió de 11 ciclos, y eso es una burrada!, recuerda Camacho. Se refiere a los ciclos de los que se compone la prueba PCR, es decir, los ciclos que tienes que hacer para que el equipo detecte al virus.

Ciclos más bajos, cargas virales más altas

Cada vez que haces un ciclo, duplicas las copias que tienes del virus en tu organismo. "Será detectado antes el que tenga más carga viral, el que parta de un mayor número de copias”, explica. Es decir, cuantos menos ciclos haya que hacer para detectar al virus en una muestra, más carga viral tiene esa muestra. “Por eso, los positivos no son todos iguales”, advierte Camacho. Y decir sólo si es positivo es quedarse cojo, porque la PCR permite cuantificar, aunque no se esté haciendo. “A nosotros nos gusta dar los ciclos”, explica Camacho, “no es lo mismo una persona con más carga viral que con menos. No es igual de contagiosa”.

Y lo que están viendo ahora, desde que llegó la variante británica, es que las cargas virales son mucho más altas. “La media de ciclos (necesarios para detectar al virus) cuando empieza la infección, ahora son 14, antes eran 17”. Lo normal es encontrarte virus a los 16 ó 17 ciclos, explica Camacho. Pero ahora “¡hemos llegado a ver virus en 8 ciclos!”, exclama. “Vemos que los ciclos bajan, con esta variante, y eso indica que las cargas virales son altas”. De ahí que la infección dure más. “Si tienes más carga viral, tardas más en eliminarla”. Lo que están viendo, de media, es que la variante B117 es infectiva durante 14 días.

Todo esto lo saben también porque en su laboratorio trabajan con un equipo Termo Fisher, el único equipo de PCR que está permitiendo detectar rápido a la variante británica, porque permite detectar una de las mutaciones que produce en el virus. Entre los genes que analiza esta PCR está el gen S, que en la variante británica no se detecta. “Este equipo nos vale para ver esto, detecta esa mutación que se produce en el gen S”. En España no hay muchos equipos de este tipo, porque son muy caros.

No nos fiamos

Tras estos meses analizando y secuenciando la variante británica, Camacho también alerta de otra cosa. “Antes, cuando teníamos un contagio en una familia, no todo el mundo se afectaba, era casi un misterio saber por qué, pero ocurría. Ahora no, desde el momento en que entra la variante británica, la tasa de ataque familiar es muy alta”. Por eso, dice, “estamos muy vigilantes, no podemos bajar la guardia. El virus va muy rápido”. Aunque ellos le siguen muy de cerca.

Recuerda este científico que “en los peores meses de la pandemia, a las 9 de la noche, generalmente me quedaba yo aquí solo. Me gustaba el silencio en el laboratorio, a esa hora. Me quedaba solo, con todos los positivos encima de la mesa. Hubo momentos en que aquí veíamos más de 20 positivos en una sola tarde, que es una burrada. Yo me quedaba a hacer las historias clínicas”. ¿Y cree que volverán a pasar por eso?, le preguntamos. “Después de todo este año, estamos un poco resabiados. No nos fiamos. Estamos todo el tiempo con la mosca detrás de la oreja”.