Tras la meseta, llegará la ola: un modelo predice otro aumento explosivo de casos de covid en España

Su modelo elabora predicciones a 7 y a 14 días, y lo que indican ahora mismo no es nada bueno. “Nuestro modelo se basa exclusivamente en los datos, no es un modelo epidemiológico, no tenemos en cuenta las circunstancias cambiantes, de hecho partimos de que no va a haber cambios sustanciales sobre lo que hay hoy”. Eso es importante, trabajan sobre la base de que no haya cambios sustanciales en el corto plazo. ¿Y qué dice el modelo con los datos que tenemos a día de hoy? ¿Qué significa estar en una meseta inestable? Que se ha parado el descenso de casos. Que íbamos bien, pero ya no tanto. Otra vez. Porque no es la primera ni será la última.