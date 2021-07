Los tres factores de los contagios con pauta completa: la edad, haberse vacunado al principio y la variante delta

Se han detectado contagios de covid en vacunados, sobre todo en residencias: personas mayores y que se vacunaron las primeras

Los inmunólogos explican que “el sistema inmunitario también envejece, las personas más mayores tienen una peor respuesta tanto a las infecciones como a las vacunas"

Los anticuerpos decaen con el tiempo, pero la respuesta celular frente al virus y sus variantes es más potente y duradera

Año y medio de pandemia, más de seis meses de vacunación, una variante del virus haciéndose fuerte, primeros casos de covid entre vacunados… y en el aire, una hipotética tercera dosis de la vacuna, cuando muchos no han recibido todavía la segunda. ¿Qué está pasando? Son varias las respuestas, pero ante todo hay que recordar que la vacuna no es efectiva al 100% para evitar los casos de covid, y mucho menos el contagio. Nadie dijo que lo fuera, y el tiempo está confirmando que no lo es.

Todos los casos de covid que se están viendo entre vacunados tienen varias cosas en común: se dan en personas muy mayores, que fueron las primeras en vacunarse, a principios de año. Pero además, coinciden en el tiempo con el aumento de la circulación de la variante delta, que hace que el virus sea mucho más contagioso que antes y vuelva a circular más. Muchos de los casos detectados, de hecho, son de esta variante. Ante esto, surgen varias preguntas: ¿Cuánto peso tiene la edad en lo que está pasando? ¿Cuánto se debe al paso del tiempo y a la caída de anticuerpos? ¿Influyen ambas cosas?

Las vacunas, sobre todo las de ARN mensajero (Pfizer y Moderna), tienen una eficacia muy alta frente a la covid grave, la hospitalización y el fallecimiento, incluso aunque se trate de la variante delta. Es decir, evitan, en un porcentaje muy alto, que el vacunado acabe en la UCI por covid o que fallezca. Puede contagiarse, pero lo más probable es que pase una covid leve o asintomática. Es de lo que se trataba. No hay que olvidar que se autorizaron en tiempo récord y como vacunas de emergencia, para contener una pandemia que estaba desbocada y causando estragos en todo el planeta.

“Los ensayos se hicieron sobre la premisa de que, si las personas contraían el virus, no llegasen a las UCI, y de momento es lo que está pasando”, recuerda Joaquín López-Contreras, infectólogo y jefe clínico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sant Pau de Barcelona. La gran mayoría de los contagios detectados entre vacunados son leves. “La vacuna es muy, muy efectiva. La reducción de la incidencia en ancianos es espectacular, pero está claro que no al 100%”, advierte.

Un fallecimiento y varios brotes en residencias

Este lunes conocíamos la noticia. Un hombre de 80 años falleció por covid hace unos días en el hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Hacía dos meses que tenía la pauta completa de la vacuna. "Es una anécdota, un caso excepcional", declaraba el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del hospital, Rafael Máñez, en una entrevista con TV3. En ella explicaba que este paciente estaba vacunado pero tenía un nivel muy bajo de anticuerpos, y apuntaba además que la vacunación en la gente mayor "no tiene la misma eficacia" que en los jóvenes.

Este fin de semana, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, y el conseller de Salut, Josep María Arguimon, ya hicieron referencia al ingreso en UCI de personas con dos dosis de la vacuna. En Cataluña, donde la quinta ola va más avanzada que en otros lugares de España, se han detectado brotes en medio centenar de residencias de ancianos en los últimos días. Pero esto no sólo ocurre allí.

En Madrid, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero alertaba, hace unos días, del ingreso hospitalario de personas con la pauta completa de la vacuna, aunque lo calificó de algo "excepcional". Y en Galicia, hay ocho ancianos contagiados en una residencia de Betanzos (A Coruña). Todos, mayores de 90 años, y todos, vacunados desde marzo. La responsable médica del centro asegura, además, que se trata de casos de la variante delta.

Dos de los infectados en esa residencia fallecieron este fin de semana, pero ambos tenían patologías previas (cardiopatías). Se trata de una mujer de 100 años, que falleció en la propia residencia, y de un hombre que falleció en un centro hospitalario. Desde el centro no saben especificar si la causa de las muertes fue el covid o no. Saben que murieron con covid, pero no si murieron de covid, que no es lo mismo. Los otros seis ancianos contagiados están asintomáticos.

Fuera de España, también se han detectado brotes en residencias. Se acaba de publicar la investigación realizada en una residencia de Francia, en la que se detectaron contagios entre el 22% de los residentes y el 22% de los trabajadores. Los residentes infectados tenían una edad media superior (91 años) a los no infectados (87 años), y estaban vacunados. En cambio, ninguno de los trabajadores infectados estaba vacunado. En el centro, tres de cada cuatro residentes y la mitad de los trabajadores tenían la pauta completa de la vacuna. Según los datos de este estudio, la efectividad de la vacuna (Pfizer) entre los más mayores rondaría el 68%.

Inmunosenescencia: el sistema inmune también envejece

Volviendo a la pregunta de por qué sucede esto y a las posibles respuestas, la primera a la que apuntan los inmunólogos es la llamada “inmunosenescencia”, es decir, que el sistema inmune de las personas mayores ya no funciona tan bien como debería. Lo explica el inmunólogo Alfredo Corell: “Con el envejecimiento, también envejece el sistema inmunitario, por tanto las personas más mayores tienen una peor respuesta tanto a las infecciones como a las vacunas. Y es posible que, algunas de ellas, sean susceptibles de necesitar una tercera dosis en el futuro para una mejor cobertura”.

Corell advierte, no obstante, de que la inmensa mayoría de los casos de contagio entre vacunados no están siendo graves, a pesar de darse en personas mayores. “En la mayor parte de los brotes, las infecciones en vacunados están siendo -en la inmensa mayoría de los casos- asintomáticas o con sintomatología leve”. Aunque, advierte, siempre hay excepciones. “No se puede descartar que, en algunas personas que no hayan respondido bien a la vacuna o que sus anticuerpos hayan decaído muy rápido, la clínica de presentación (los síntomas) pueda ser un poco mayor”.

En ello insiste también el infectólogo Joaquín López-Contreras. Explica que en los brotes detectados en las residencias, “todos los casos son con afectación leve, pacientes que no necesitaron hospitalización, fueron manejados en sus propias residencias”. En cuanto al fallecido en Bellvitge, asegura que “fue positivo pero su muerte fue por otra patología, no está relacionado con el covid”.

Explica que en su hospital no han tenido ingresos de vacunados con covid, y que no tiene constancia de ello en ningún otro, pero sí se han dado casos de “trabajadores que han recibido la vacuna y se han infectado” y que “la mayoría han desarrollado síntomas menores, como si fuera un gripazo, y algunos han estado asintomáticos”.

Paso del tiempo, caída de anticuerpos y respuesta celular

Hay otro factor, aparte de la edad, que puede estar detrás de estos contagios entre vacunados: el paso del tiempo, y la consiguiente la caída de anticuerpos. Los mayores de las residencias fueron los primeros en vacunarse. Para los que recibieron la vacuna en enero, han pasado ya seis meses. Sobre esto, Corell es muy claro y tranquiliza al respecto. “No parece que en la población general haya una pérdida de anticuerpos, y de inmunidad en general, pasados 6-9 meses. De hecho, esta misma semana han salido artículos sobre una potente respuesta celular, tanto de células T como B, además frente a distintas variantes. Y se ha visto que las células T resisten más a las variantes que los propios anticuerpos”.

Esto es algo que se viene apuntando desde hace meses: que la respuesta celular es clave, también, frente a las variantes del virus. De hecho, ya se está desarrollando alguna vacuna experimental que tratará de estimular más la respuesta inmune de las células T.

Por eso, el inmunólogo recuerda algo importante. “Tampoco hay que jugar todas las cartas a los anticuerpos neutralizantes, porque aunque decaigan con el tiempo, sabemos que en sangre quedan circulando esas células T y B de memoria, que en caso de una nueva infección pueden producir una repuesta, tanto celular como de anticuerpos, en muy poco tiempo y con mucha eficacia”. Esto se ha confirmado recientemente y, para muchos, permitiría incluso aventurar que la inmunidad de las vacunas de la covid pueda durar muchos años, o incluso toda la vida.

¿Será necesaria la tercera dosis? Según los casos

En medio de este panorama, Pfizer sigue insistiendo en la necesidad de inocular una tercera dosis de su vacuna. Aunque tanto los CDC como la FDA estadounidenses le han parado los pies, por no considerarla necesaria "de momento", la farmacéutica sigue presionando para que se apruebe. Apoyándose, sobre todo, en el aumento de contagios entre vacunados en Israel, que ya ha anunciado una tercera dosis para los adultos de riesgo.

Según los datos del Ministerio de Sanidad israelí, en los casos de contagio detectados en vacunados se repiten dos circunstancias: variante delta y personas vacunadas en enero. Pero todavía se están investigando, y advierten que no se puede establecer una relación causa-efecto. Expertos del propio Ministerio destacan, además, que la mayoría de quienes fueron vacunados primero eran de avanzada edad y que, por ello, tenían un sistema inmunitario más débil.

Sobre la posibilidad de esta tercera dosis, Corell cree que, con los datos sobre inmunidad que tenemos hasta ahora, “no cabe pensar que en población general sana haya que revacunar o dar un recuerdo. Pero la población más vulnerable -personas con menos defensas, bien por su edad o por tener alguna patología conconmitante- sí es posible que pueda necesitar recibir una dosis de refuerzo en un plazo breve”.

López-Contreras, por su parte, también apunta que no está claro todavía “si necesitaremos todos tercera dosis o solo las personas inmunodeprimidas”. Esto último es lo que apuntaba hace unos días otro inmunólogo, Marcos López Hoyos. En caso de necesitarla, el infectólogo explica que “el recordatorio ya lo tienen otras vacunas, como el tétanos o el neumococo”.