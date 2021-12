El triunfo de las vacunas de ARN de Pfizer y Moderna: 11 meses de desarrollo, 60 años de investigación

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) -las de Pfizer/BioNTech y Moderna- han sido las estrellas de la lucha contra la pandemia por la rapidez de su desarrollo y por su alta eficacia inicial a la hora de prevenir, no tanto el contagio, como el riesgo de enfermedad grave.

Nuestro sistema inmune detecta ese fragmento inocuo , fabricado a imagen y semejanza del vírico, y empieza a generar anticuerpos. Si tiempo después de vacunarnos, nos contagiamos, nuestro cuerpo ya ha recibido entrenamiento para frenar o aminorar la infección. El problema surge cuando el virus modifica tanto -y en un lugar clave- la proteína de espícula de modo que los anticuerpos no son capaces de bloquearla. Eso es lo que ha ocurrido con la variante ómicron.

Las vacunas de ARNm cambian la técnica, pero no el concepto detrás de una vacuna . Tradicionalmente las vacunas mostraban a nuestro sistema inmune el virus entero o en parte, inactivado o debilitado, para que reaccionara produciendo anticuerpos, una técnica de elaboración más larga y laboriosa que las veloces vacunas de ARN.

Que el ARN mensajero diseñado a medida se pudiera usar como arma terapéutica era una teoría que flotaba en el ambiente desde los años 60 . Pero no pasaba de teoría. Durante años muy pocos creyeron en sus posibilidades. El ARN mensajero era demasiado inestable. Estabilizarlo e impedir que lo destruyera nuestro propio organismo ha sido un reto que los científicos han tardado décadas en resolver.

1969 . Primeras proteínas generadas in vitro a partir de ARN mensajero.

1978 . Primer uso de liposomas para transferir ARNm a células de ratones in vitro.

1990 . Jon Wolff y otros científicos de EEUU muestran por primera vez cómo la combinación de lípidos y ARN pueden generar proteínas en ratones in vivo.

27 de enero . La alemana BioNTech deciden centrar sus esfuerzos en una vacuna de ARNm contra el covid. Comunica sus intenciones a la farmacéutica Pfizer, con la que había colaborado en una vacuna de la gripe. Pfizer no se muestra muy receptiva. Cambiará de idea a principios de marzo al ver la evolución de la pandemia.

Fuentes: Nature, A shot to save the world, Financial Times, Science direct