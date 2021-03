Los trombos asociados a AstraZeneca: qué síntomas deben preocupar a los que han recibido la vacuna

Si han pasado menos de 48 horas, no hay que preocuparse : el dolor de cabeza es uno de los efectos secundarios habituales. De hecho, es uno de los síntomas de que la vacuna está funcionando, es decir, está activando al sistema inmune. Si su dolor de cabeza no es tan fuerte como para ser invalidante, y se produce en esos primeros dos días tras ser vacunado, tranquilo.

“ Cuando hay una trombosis de este tipo, la cefalea es progresiva” , explica el doctor David Ezpeleta, neurólogo y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Neurología (SEN). “Durante los primeros días, el cerebro tiende a adaptarse, pero cuando no lo consigue, se descompensa y aumenta la presión intracraneal es cuando se producen los síntomas. Esta cefalea es habitual que se construya en varios días y sea progresiva, que vaya peor día a día". Por eso, se manifiesta más tarde.

¿Dolor de cabeza o ictus? Trombosis venosa cerebral

Pero esta no es la única diferencia. Son dolores de cabeza muy distintos. El que está asociado a estos casos de “trombosis venosa cerebral” tiene estas características.

Las plaquetas dan la alerta

“Lo más importante no es la incidencia, sino que esas trombosis están dando niveles de plaquetas muy bajos en todos los casos detectados, y eso es lo que se está estudiando . Hay que ver si existe, o no, algún mecanismo biológico por el que la vacuna pueda producir una disminución de plaquetas”, explica el doctor Ezpeleta.

César Carballo, médico y adjunto del servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, lo explica así. Se trata de “un fenómeno de trombocitopenia trombótica (plaquetas bajas) que causa un aumento de trombos”. Pero no de cualquier trombo. El problema es que esos trombos en concreto, la trombosis venosa cerebral, son “una patología del sistema nervioso central muy poco frecuente en la población general”. Lo advertía este lunes María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento. Menos frecuente todavía es que vaya asociada a una bajada de plaquetas. Por eso preocupan.

La incidencia es similar

Los casos que se están detectando son muy pocos, pero se han producido en personas vacunadas y no está claro, de momento, si tienen o no relación con la vacuna. Se trata de 11 casos entre los 17 millones de vacunados con AstraZeneca en la UE y el Reino Unido. Sanidad asegura que “es necesario analizar estos casos para saber si además de haber una relación temporal con la administración de la vacuna, hay una posible relación causal” . De ahí que España, como otros países, haya decidido paralizar temporalmente la vacunación con AstraZeneca , hasta que quede aclarado este punto.

Hay 11 casos notificados entre 17 millones de vacunados en Europa (UE y el Reino Unido). Pero todos los casos son en la UE, así que habría que analizar la incidencia en relación con las 6 millones de dosis de esta vacuna administradas en la UE . Carballo lo ha hecho, y lo explica. “Si hemos vacunado a 6 millones desde el 19/1/2021 (57 días), podrían esperarse unos 13,11 casos, es decir, estaríamos en los casos "esperados". Es decir, con los datos actuales, la incidencia sería similar en personas vacunadas y no vacunadas.

“El problema no es la incidencia, es la bajada de plaquetas”, insiste Ezpeleta. “Es lo que da la alarma, porque eso sí que no es nada habitual. Que haya bajada de plaquetas, en estos casos, es un hecho excepcional, es lo llamativo y hay que estudiarlo. La incidencia es la esperada, pero trombosis más plaquetopenia no es lo habitual”, advierte el neurólogo.