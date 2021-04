La investigación de los trombos de AstraZeneca y Janssen apunta a una reacción a las vacunas de adenovirus

Una tecnología conocida, pero poco probada en humanos

Ahora, la investigación sobre los trombos de AstraZeneca trae implicaciones genéticas para este tipo de vacuna al que pertenecen las de Janssen, la vacuna rusa Sputnik y la china CanSino. Todas tienen en común este elemento básico, que sirve de plataforma para el desarrollo de la vacuna. Esto explicaría por qué hasta ahora con las vacunas de Pfizer y Moderna , basadas en una tecnología distinta, la del ARN mensajero, no ha habido ninguna alerta similar sobre formaciones de trombos.

La hipótesis más potente apunta al adenovirus

Hace unos días, en un nuevo artículo publicado en The New England Journal of Medicine, Greinacher y sus colegas han precisado cómo creen que se desencadena esa reacción y apuntan que tendría que ver con el adenovirus. Estos virus son básicamente ADN que necesita entrar en una célula para dejar su mensaje genético. En cada dosis de vacuna, en el caso de AstraZeneca, hay 50.000 de estas partículas. Y de alguna manera, en vez de entrar en las células, se ven atraídas por una proteína clave para la coagulación de la sangre, llamada factor plaquetario 4 (PF4)