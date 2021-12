Iñigo Urteaga, elegido promesa de la ciencia en Estados Unidos: "En España no hay oportunidad para investigar"

A él también le gustaría volver a España. Tiene esa sensación de deuda, de querer devolver con sus investigaciones lo que la educación pública de su país la ha dado. "Lo estoy intentando, pero no es fácil. He pedido algunas becas, pero estoy buscando un proyecto que me dé cierta estabilidad y no solo un par de años. Si no, me quedaré en Estados Unidos", reconoce.