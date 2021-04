Las vacuna de ARN mensajero abren una revolución en la medicina, ¿qué otros usos puede tener?

Los medicamentos basados en ARNm no son productos farmacéuticos clásicos ni tampoco nada parecido a los productos biológicos tradicionales que hace algunos años revolucionaron la industria biotecnológica como fueron las proteínas recombinantes y los anticuerpos monoclonales.

La célula como fábrica de proteínas a medida

Una estrategia hermosa y sencilla

Es una estrategia hermosa y aparentemente sencilla que abre una amplia gama de oportunidades para tratar y prevenir enfermedades que hoy en día no son abordables, lo que podría mejorar la salud humana y afectar positivamente a millones de personas en todo el mundo.

La tecnología de vacunas basadas en ARNm monocatenario no es nueva , ha sido estudiada y desarrollada desde hace décadas empleándose en ensayos preclínicos y clínicos contra diferentes enfermedades infecciosas como el Zika, la rabia, el VIH o la gripe e incluso contra diferentes tipos de cánceres como el de mama, el de próstata o el melanoma entre otros.

La fe de Katalin Karikó

No ha sido fácil. La aventura comenzó en 1978 con una joven científica llamada Katalin Karikó trabajando con ARN sintético en el Centro de Investigaciones Biológicas de Szeged en Hungría. Karikó emigró a los Estados Unidos y en la Universidad de Pensilvania luchó por mejorar la tecnología basada en ARNm. No lo consiguió y fue postergada, pero no se rindió.