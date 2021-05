La exposición al virus nos hace más fuertes si estamos vacunados: "Cada infección te da un chute de defensas"

“Si te infectas estando vacunado es como si te pusieras otra dosis, que sería mucho más potente", explica Alfredo Corell

Sólo las variantes podrían suponer algún eventual problema

Ya estoy vacunado, ¿y ahora qué? Es la pregunta que se estará haciendo mucha gente, con sus dos dosis puestas frente a la covid (o una, en el caso de Janssen). Porque todavía queda mucha gente sin vacunar, sobre todo niños y adolescentes, y el virus no ha desaparecido, se propaga mucho menos pero sigue circulando. Las vacunas que se están inoculando son muy efectivas para no enfermar de forma grave ni morir, pero no protegen al 100% del contagio.

¿Qué pasa si entro en contacto con el virus? ¿Me puedo infectar? ¿Cómo reaccionará mi organismo? ¿Puedo infectarme más de una vez, a pesar de estar vacunado? ¿Y cómo repercute todo ello en mi respuesta inmune frente al virus? En este artículo tratamos de dar respuesta a estas dudas.

Para ello, hablamos con el inmunólogo y divulgador científico Alfredo Corell, que empieza aclarando una cosa importante. “Si te infectas estando vacunado es como si te pusieras otra dosis de la vacuna, como si te revacunaras. Y esa nueva dosis es mucho más potente, además”.

¿Me puedo infectar estando vacunado?

Sí. La efectividad de las vacunas frente a la transmisión del virus no es tan alta como frente a la enfermedad. No evitan por completo la infección. La más eficaz para prevenirla es la de Pfizer, que en el estudio más reciente al respecto ha mostrado una eficacia muy alta para bloquear al virus: del 94%.

¿Cómo reaccionará mi organismo?

“Si te infectas, el virus entra por vía respiratoria, y la vacuna, en cambio, ha entrado por vía intramuscular. Es muy distinto, y esto influye en la respuesta del organismo”, advierte Corell. “La vacunación intramuscular produce una reacción inmunitaria muy fuerte en la sangre, generas anticuerpos y células B y T, memoria en la sangre. Pero no te queda mucha potencia en la inmunidad de las mucosas, es decir, en el aparato respiratorio. No hay una respuesta potente ahí”.

Eso es lo que explica que te puedas infectar aún estando vacunado. "El virus entra por vía nasal e infecta esas células, y se puede reproducir ahí. Eso pondrá en marcha las defensas y yo probablemente ni me entere, pero puedo ser contagioso durante unos días”.

Corell explica que esto es lo que está detrás de los brotes de asintomáticos que ha habido en residencias de mayores, ya vacunados. “Están vacunados, pero se infectan. No tienen síntomas, pero contagian. Con la vacuna se reduce mucho la capacidad de contagio, pero no es cero”, advierte.

Y hay más. “Cuando me infecto por las mucosas, se inducirá una muy buena respuesta en las vías de entrada del virus (sistema respiratorio), pero habrá menos respuesta en la sangre”. Es decir, ocurre al revés que con la vacuna. Y esto es importante de cara a la respuesta que tendrá mi organismo si hay más infecciones.

¿Puedo infectarme más de una vez?

“Puedes tener contacto con el virus, no una ni dos sino veinte veces, pero no creo que te vayas a infectar más veces, estando vacunado”, asegura Corell. E insiste. “Las vacunas se basan en dos dosis, la de arranque y la de refuerzo. Si te infectas después, eso ya es como si recibieras una tercera dosis y te puede dejar protegido de forma muy potente ante futuras infecciones”.

“Cada nuevo contacto con el virus refortalecería el nivel de anticuerpos y de defensas, generando una respuesta mucho más potente. Cada infección te da un chute de defensas”, explica el inmunólogo. Que advierte: “Es muy difícil que ocurra una cuarta infección”.

No obstante, añade un matiz. “No creo que te vuelvas a infectar, más de una vez, salvo que sea una variante nueva frente a la que no tengas anticuerpos ni células que te protejan”. Pero esto, de momento, no ocurre con las variantes que conocemos actualmente, frente a las que las vacunas se están mostrando eficaces.

¿Cómo repercute en mi organismo infectarme varias veces?

Supongamos que me infecto por segunda o por tercera vez, tras estar vacunado. Corell explica que, en ese caso, “ya tienes defensas en las mucosas, además de en la sangre, porque las has generado en la infección anterior”. Es decir, que estás más protegido que la vez anterior, que sólo contabas con la respuesta en la sangre generada por la vacuna.

Pero ¿puedo notar también alguna reacción del organismo a tanta respuesta inmune? “Si en alguna de esas infecciones llegamos a activar la respuesta de las células en la sangre, ese tipo de defensa puede generar cansancio, fiebre dolor de cabeza… lo mismo que estamos viendo al inocular la vacuna”, explica Corell. “Pero si detengo al virus a nivel de mucosa, eso no va a ocurrir. Y lo normal es que si hay infecciones, se detengan a nivel de mucosas”.

Si entro en contacto con el virus y me infecto una y otra vez estando vacunado (cosa poco probable), lo normal es que a partir de la segunda infección, el virus ya se frene en la mucosa de entrada. Es decir, que “el sistema inmune lo detiene tan rápido, que no hay repercusiones. De hecho, la persona no llegaría ni a infectarse”.