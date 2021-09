Vacunados que no generan anticuerpos: ¿problema de la vacuna o de los test?

Los inmunólogos aconsejan no hacerse test serológicos para comprobar el nivel de anticuerpos tras la vacuna: no todos valen

Los test negativos pueden preocupar sin motivo al vacunado, porque pueden no estar midiendo los anticuerpos que hay que medir

Aunque una persona no generase anticuerpos, además, estará protegida frente al virus tanto o más por la inmunidad celular

Madrid, sala de espera del servicio médico de una gran empresa. Se terminaron las vacaciones y el protocolo para regresar al puesto de trabajo incluye hacerse un test serológico. Uno de los trabajadores recibe sus resultados extrañado. Ha dado negativo. Pero está vacunado y debería tener anticuerpos. La situación es real, y plantea algunas preguntas: ¿Por qué le sale que no tiene? ¿Debe preocuparse?

“Lo primero que hay que explicar a la gente es que no deben hacerse test de anticuerpos de forma rutinaria tras la vacunación. ¿Por qué? Porque las vacunas funcionan, eso ya lo sabemos”, advierte el inmunólogo Marcos López Hoyos, que asegura que la inmensa mayoría de los vacunados contra la covid genera anticuerpos.

“En las vacunas de la ARNm (Pfizer y Moderna), el 90% de la población general los produce. En las otras (Janssen, AstraZeneca) puede que algo menos, pero la gran mayoría también los genera sin problema. Hay un porcentaje de población que los produce pero en niveles más bajos (inmunodeprimidos, trasplantados…), pero son casos muy concretos”. Entonces, ¿cuál puede ser la explicación del resultado negativo de ese trabajador?

No todos los test serológicos valen

“Lo que pongo en duda es el tipo de test que se están haciendo”, explica López Hoyos. Y advierte de algo importante. “Cuando queremos ver una respuesta de anticuerpos contra las vacunas de la covid, tenemos que mirar los dirigidos contra la proteína S del virus”, que son los que inducen las vacunas actuales.

El virus tiene distintas proteínas, y hay una, la N, “que era la que se miraba al principio de la pandemia”. Para ver si alguien estaba inmunizado, “se buscaban los anticuerpos anti N, que son los que se inducen cuando has tenido la infección”, explica el inmunólogo. “Si no has pasado la covid, te va a salir negativo. Puede que sea el motivo por el que sale que no tiene”.

Es decir, que el resultado tendría que ver con el tipo de test, más que con la inmunidad de la persona. Una posible respuesta a la pregunta del trabajador sería que el test no ha mirado lo que tenía que mirar, por eso el resultado es negativo. “Hasta hace relativamente poco había ese error de concepto, en realidad se miraba la N. Ahora ya cada vez más se está mirando la S. Para ver si hay inmunidad por la vacunación, hay que ver si hay anticuerpos anti S, que son los que bloquean la infección”, insiste.

Puede haber casos, también, en que el test serológico en cuestión sí mire la proteína S pero la persona pueda tener un nivel tan bajo de anticuerpos que sea “indetectable”. Pero esto solo suele ocurrir, como decíamos, en las personas inmunodeprimidas o trasplantadas o en algún otro caso concreto, que es para los que se está planteando una tercera dosis de la vacuna.

Llegados a este punto, puede surgir otra duda: ¿Qué nivel de anticuerpos indica que uno está protegido frente al virus?

No hay un “correlato de protección”

En este virus no hay todavía lo que se llama “correlato de protección”. Es decir, “no hay un punto de corte, un nivel de anticuerpos concreto que te diga que a partir de ese nivel estás protegido”, explica López Hoyos.

Lo advertía también, en esta entrevista, la inmunóloga África González. “No hay una correlación de protección. No tenemos unos niveles de referencia concretos, a nivel internacional, que indiquen que una persona está protegida. Esto no está establecido todavía”. ¿Por qué no lo hay? “Porque no se están utilizando los mismos test para medirlos, no hay un método estándar de momento, aunque se están tratando de homologar”, explica López Hoyos.

Llama la atención que no lo haya, tras más de año y medio de pandemia. Pero González ya explicaba que no es fácil hacerlo. “Habría que hacer un seguimiento enorme, de una gran cantidad de personas. Ir midiendo en cada una esos niveles de anticuerpos y de células protectoras, y ver con qué niveles se reinfectan. Eso, ahora mismo, es inviable”.

El inmunólogo del Imperial College de Londres Daniel Altamann lo resume así, en este artículo de Nature: “Encontrar el correlato de protección está siendo un santo grial para esta enfermedad, como para otras. Es sorprendentemente difícil de hacer".

No lo hay, de momento, ni para la inmunidad de anticuerpos ni para la celular. Lo que sí está claro ya, a estas alturas de pandemia, es que la respuesta celular está jugando un papel igual de importante o más para protegernos de este virus.

Los anticuerpos no son los únicos que protegen

“No tener anticuerpos no indica que el vacunado no esté protegido, porque también hay una memoria inmunológica que se induce con la vacunación. Las células B y T, que están listas para activarse en cualquier momento en que nos volvamos a cruzar con el virus. La vacuna induce anticuerpos neutralizantes, pero induce también memoria inmunológica”, recuerda Marcos López Hoyos.

Ese trabajador con el test de anticuerpos negativo, entonces, no debería preocuparse ni siquiera en el caso de que el test haya mirado lo que tenía que mirar: la proteína S. Porque sus linfocitos ya van a recordar al virus cuando vuelvan a enfrentarse a él. Es decir, cuenta con un ejército de células protectoras, que además son fábrica de anticuerpos cuando haga falta.

Y esta inmunidad, además, es muy duradera, más que la de anticuerpos. López Hoyos asegura que “en la infección natural, se sabe ya que la inmunidad celular dura más de un año, hasta año y medio. Con las vacunas todavía no ha dado tiempo a estudiarla tanto, aún estamos recopilando datos. Pero creemos que también va a ser más de un año”.

Consejo: no hacerse un test serológico

Por todo esto, explica el inmunólogo, si alguien se encuentra en la situación descrita en este artículo debe estar tranquilo. Pero para estarlo, insiste, lo mejor es no hacerse ningún test serológico. Sólo en EE.UU. hay casi 50 test distintos aprobados, y hasta la propia FDA desaconseja su uso para comprobar el nivel de inmunidad del vacunado. De hecho, la gran mayoría fueron diseñados para detectar infecciones naturales, como explicaba López Hoyos (de ahí que se centren en buscar la proteína N, no la S).