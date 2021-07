Han pasado más de seis meses de las primeras que se administraron , y se han inoculado ya más de 3.000 millones de dosis en el mundo , según datos de Our World In Data a fecha 13 de julio . ¿Lo hemos visto todo, en cuanto a sus efectos secundarios, o todavía pueden aparecer algunos nuevos y preocupantes? Es importante saberlo, sobre todo, de cara a las próximas vacunaciones de menores . Pero los expertos son tajantes.

Los efectos adversos, “después de dos meses tras la vacuna, no han ocurrido nunca”. Lo asegura Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Children's Hospital of Philadelphia. En este vídeo divulgativo del propio hospital, este pediatra especializado en vacunas, inmunología y enfermedades infecciosas explica que todos los efectos secundarios “ocurren dentro de las seis semanas posteriores a la dosis. Por eso, la FDA insistió en que cada una de estas vacunas se estudie durante al menos dos meses después de la última dosis, sabiendo que no ha habido un efecto secundario grave en la historia que no haya ocurrido en semanas, dentro de las seis semanas posteriores a la administración de la dosis”.