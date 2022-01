Vacunas y variantes dejan un sinfín de inmunidades distintas, pero las células T pueden "con ómicron y lo que venga"

Cuando hablamos de inmunidad, deberíamos hablar de inmunidades, porque hay tantas como individuos inmunizados. “Sin duda, y lo estás viendo. No solo por la variedad en la vacunación, sino por la historia inmune de cada persona, que es distinta según haya tenido otra infección previa o no, si está debilitado, si tiene alguna patología... Cada sistema inmunitario es único ”, explica el virólogo Estanislao Nistal, profesor del Microbiología en la Universidad San Pablo CEU.

“ La protección cambia con cada variante ”, explica Nistal. “ Ómicron se está haciendo con el mercado precisamente porque tiene la habilidad de saltarse los anticuerpos neutralizantes que se habían generado por variantes anteriores. No totalmente, pero en gran medida se los está saltando".

Nistal pone un ejemplo: “Si te inmunizas frente a la variante alfa, los anticuerpos que generas son principalmente frente a alfa, por lo que esos anticuerpos neutralizantes ya no funcionan frente a ómicron”. Explica el virólogo que la protección es distinta según la variante frente a la que te inmunices. Pero matiza. “Aunque en todas funcione la inmunidad celular”.

Porque lo anterior se refiere a la inmunidad humoral, la de los anticuerpos. Pero la otra parte de la respuesta inmunitaria, la celular, actúa de forma similar frente a todas las variantes. “Lo que hay que tener claro es que, ahora mismo (si estás vacunado o has pasado la infección), sea la variante que sea, vas a tener una respuesta celular panespecífica. Es decir, tus linfocitos T van a responder bien frente a todas las variantes del virus ”, asegura Nistal. ¿Incluida ómicron? “Incluida ómicron y las que vengan. La respuesta celular es mucho más diversa, versátil, ataca a distintas proteínas del virus”.

A la hora de hablar de las distintas variantes con las que hemos podido contagiarnos, hay que tener claro que estamos hablando de distintas versiones del mismo virus : el coronavirus SARS-CoV-2. Pero cada una de ellas ha dominado los contagios durante un tiempo, en momentos distintos de la pandemia. De beta y de gamma no hablamos porque apenas han tenido impacto en España, en comparación con las demás.

Con esta variante, el virus se ha convertido en el más rápido en propagarse de la historia , dominando el planeta en apenas un mes. Entre otras cosas, porque esquiva bastante la inmunidad generada tanto por la infección, como veíamos antes, como por la vacuna. Tanto, que estamos viviendo un auténtico tsunami de infecciones, entre vacunados y no vacunados : nadie está a salvo de ómicron.

Pero también se está viendo que quienes se infectan con ómicron, si no están vacunados, quedan inmunizados de la peor forma posible. Aunque, si están vacunados, su inmunidad sería la "más amplia" frente a cualquier variante. Así lo apunta un estudio preliminar, realizado en ratones. Ha constatado que los no vacunados, al infectarse con ómicron, solo están protegidos frente a ómicron, pero no generan mucha protección frente a otras variantes. El experimento mostró que su suero sólo era capaz de neutralizar de nuevo a ómicron.