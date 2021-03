La variante brasileña que reinfecta en Manaos: ¿puede ocurrir en otras partes del mundo?

Los estudios, que avanza el New York Times pero todavía no se han publicado , indican que, tal y como parecía, esta variante del virus ha ganado en transmisibilidad y también en resistencia a los anticuerpos . Es como si en ella uniéramos la variante británica (B117), que es más contagiosa, y la sudafricana (501Y.V2), que evade mejor los anticuerpos. Las mutaciones observadas en la brasileña le permiten conseguir las dos cosas. Los nuevos estudios demuestran que está reinfectando a personas que ya habían pasado la covid.

¿Primer lugar del mundo en alcanzar la inmunidad de rebaño?

Nueva variante tras la nueva oleada de casos

Detectaron nada menos que 21 mutaciones que no habían visto antes en Brasil, y 12 de ellas afectaban a la proteína de la espícula. No todas eran nuevas, algunas ya las habían visto antes, en la B117 por ejemplo. Los experimentos del laboratorio comprobaron que esas mutaciones lograban infectar mejor las células y evadir mejor a los anticuerpos, tanto los de infecciones previas como los producidos por vacunas.

Mutaciones que le ayudan a propagarse mejor y a reinfectar

¿Puede ocurrir en otros lugares del mundo?

Por tanto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Podrían darse otros casos como el de Manaos, donde esta variante cause estragos parecidos? El científico Nuno Faria es cauto. Advierte de que los hallazgos del laboratorio no siempre se traducen al mundo real. "Los hallazgos se aplican a Manaos, pero no sé si se pueden aplicar a otros lugares", asegura en el New York Times.