La variante delta plus "no supone un gran cambio, hay que estar pendientes pero no alarmados"

"Delta plus sería una delta mejor adaptada, pero no parece suponer un gran cambio cualitativo”, como lo fueron las variantes anteriores

En Reino Unido aumenta su prevalencia, pero en Dinamarca lo contrario: "Ha alcanzado el 2% y está ya de bajada. No está compitiendo en eficacia"

En España ya se han detectado algunos casos: Cataluña, Madrid y Andalucía estrechan la vigilancia

Cataluña detecta nueve casos, Madrid estudia varios casos sospechosos, Andalucía vigila de forma "especial" el Campo de Gibraltar… Hablamos de la variante delta plus (AY4.2), que hasta ahora nos sonaba, quizá, como algo lejano que afectaba al Reino Unido sobre todo, pero ya ha llegado hasta aquí. Algunas CCAA, ya lo vemos, comienzan a estrechar la vigilancia al respecto. ¿Hay motivos para preocuparse?

Los virólogos hacen un llamamiento a la calma. “La delta plus no me parece más preocupante que la delta. Debemos estar pendientes pero tranquilos, de momento”, dice José Antonio López Guerrero, virólogo y profesor de la UAM. “Hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad. Sigue habiendo evolución, dentro de la delta, y estos pequeños cambios eran de esperar”, advierte Miguel Ángel Jiménez Clavero, virólogo y profesor de investigación en el CISA (INIA-CSIC).

Reino Unido, delta plus y relajación de medidas

La posible alarma vendría de que, en Reino Unido, esta variante está en expansión. Y ello coincide con un repunte en la incidencia de los casos de covid en ese país. Pero ambos virólogos creen que lo que allí ocurre no es achacable a ella.

“No puede dar cuenta de los 50.000 casos que están apareciendo allí al día, creo que eso obedece más a que Reino Unido, con una transmisión comunitaria todavía alta, decidió eliminar todas las medidas que tenía, que ya eran más flojas que en el continente. El virus se encontró con el campo abierto, y además con una vacunación alta pero no total todavía”, explica López Guerrero. En ese país, un 66% de la población está completamente vacunada, menos que España.

En cuanto al aumento de la prevalencia de delta plus en ese país (ya está detrás de entre el 6% y el 8% de los casos de covid), Jiménez Clavero explica que hay dos hipótesis. Una, que sea más transmisible: “Que la variante tenga intrínsecamente más transmisibilidad, lo que hace que, poco a poco, se vayan adueñando del terreno”. Es lo que ocurrió en su día con la propia delta. Y otra: “que no sea tan transmisible, pero el medio ambiente en que se desarrolla se lo permita”. Es lo que, en su opinión, estaría pasando en Reino Unido.

Es decir, que “aunque unas variantes no tengan mayor transmisibilidad que otras, el comportamiento humano y las medidas de control juegan su papel. Si se relajan, que es lo que ha pasado en Reino Unido, puede ocurrir que algunas cepas, de forma circunstancial, amplifiquen su prevalencia. Pero porque se les ha facilitado el camino, no porque sean más transmisibles”, explica. Y recuerda que, en este virus, “las cepas que han sido realmente más transmisibles han sido muy pocas”.

Hay otro dato, que apoyaría todo esto. Mientras en Reino Unido delta plus está aumentando su prevalencia, en Dinamarca (país que secuencia todavía más que Reino Unido) está ocurriendo lo contrario. “En Dinamarca, delta plus ha alcanzado el 2% y está ya de bajada. Eso quiere decir que no está compitiendo en eficacia con el resto, es un signo evidente de que no es preocupante”, asegura Jiménez Clavero.

El virólogo asegura que lo que ocurre en Dinamarca es “relativamente tranquilizador. Delta sí fue un cambio importante en la pandemia, porque se transmite mejor y consiguió desplazar a todas las demás”, pero aquí no parece que vaya a ocurrir eso. La variante AY4.2 no es considerada todavía, por la OMS, variante de preocupación ni de interés. De momento, se mantienen vigilantes al respecto.

¿Realmente es más transmisible?

Esta variante presenta dos mutaciones nuevas en la proteína S del coronavirus, las alteraciones genéticas Y145H y A222V. Pero no está claro todavía, porque es muy pronto, si eso la hace o no más transmisible realmente. “Hay dos mutaciones novedosas en la Spike, pero que serían novedosas en delta, porque ya se han visto antes en otras variantes y no han afectado a su transmisibilidad”, advierte Jiménez Clavero.

En su opinión, delta plus “sería una delta mejor adaptada, pero no parece suponer un gran cambio cualitativo”, como sí lo fueron las variantes anteriores que acabaron desplazando a las que había en cada momento. Cree que, por los datos que tenemos, no supone tanto riesgo como las anteriores.

En un hilo que ha compartido en twitter explicando la situación, el virólogo explica que “no es comparable con las emergencias de beta o de delta (50% más transmisibles)”. Y citando a Francois Balloux, profesor de UCL Genetics Institute de Londres, explica que los cambios que se están detectando en esta variante suponen “un pequeño incremento de transmisibilidad que no tendría un impacto comparable en la pandemia".

No hay razón para el alarmismo

Jiménez Clavero recuerda en ese hilo que los CDC de EE.UU. declaran que "no hay evidencia de que esta variante impacte sobre las actuales vacunas y terapias", y cita al anterior comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, que dice que para conocer el riesgo real de esta variante "hay que investigar más" y que puede que sea "ligeramente más transmisible", pero "esto no es razón para el alarmismo”.

Es cierto que en Reino Unido esta variante se está expandiendo, pero en otros países, como EE.UU. o España, sólo se han detectado de momento casos ocasionales. “Esta variante solo la están viendo crecer en Reino Unido de momento, el resto estamos vigilantes, observando lo que pasa, pero no parece ser excesivamente preocupante”.

“Hay indicios que apuntan a entre un 10% y un 14% más de transmisibilidad de esta variante, pero aún son datos que hay que confirmar. Y nada parece indicar que sea más virulenta o más letal”, apunta también López Guerrero. Y recuerda que, para evitar la aparición de esta u otras variantes preocupantes, “lo que hay que intentar es seguir acelerando al máximo la vacunación, pero en todo el mundo", advierte.