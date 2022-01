La incógnita de si ómicron puede reinfectar varias veces: "La prueba llegará dentro de seis meses"

Todavía no hay evidencia de que ómicron haya infectado dos veces a alguien, ni siquiera en Sudáfrica, donde lleva más tiempo

Preocupa que la enorme transmisibilidad y la capacidad de evasión de ómicron faciliten reinfecciones con la propia variante

¿Los anticuerpos generados por ómicron valen para defenderte de ómicron?: “Es pronto para saberlo pero deberían valerte"

Lo anunciaba la propia OMS hace unos días. Si el nivel de contagios sigue a este ritmo, dentro de dos meses se habrá contagiado de covid la mitad de la población europea. Y cuando hablamos de contagio, hablamos de ómicron. A nivel global, esta variante está ya detrás de casi el 60% de los casos. En apenas dos semanas, ha empezado a dominar el mundo, y la previsión de los científicos es que siga haciéndolo durante meses, desplazando cualquier rastro de cualquier otra variante, en vez de coexistir con ellas.

En este escenario, preocupan cada vez más las reinfecciones, una vez que ya solo haya ómicron. ¿Podremos reinfectarnos con la propia ómicron? Con una variante tan dominante, contagiosa y evasiva de la inmunidad, ¿es posible que nos volvamos a infectar varias veces durante los próximos meses? ¿Aun estando vacunados con las tres dosis?

No hay evidencia, de momento

De momento, está habiendo muchas reinfecciones en personas que se habían infectado en el pasado con variantes anteriores. Personas que habían pasado la covid hace meses, con alfa o con delta, y que ahora se están infectando con ómicron. “Esto ya supone un cambio de paradigma”, advierte Alfredo Corell. “No ha habido reinfecciones hasta ahora, pero ahora con ómicron cambia el paradigma: hayas pasado lo que hayas pasado, ahora te toca ómicron”, advierte el inmunólogo.

Cuando hablamos de reinfección, en estos casos, hablamos de una infección generada por una nueva variante. Vuelve a ser covid, pero con otra versión del virus. Y se considera que hay reinfección cuando alguien que ya había eliminado completamente el virus, vuelve a dar positivo.

En Reino Unido la catalogan así cuando el positivo llega al menos 90 días después de otra prueba positiva anterior. La Agencia de Seguridad Sanitaria de ese país ha identificado, con ese criterio, nada menos que 268.517 "posibles reinfecciones" con ómicron en Inglaterra, según cuenta el Financial Times en este artículo. Pero todavía no hay evidencia, aseguran, de que ómicron haya infectado dos veces a alguien. Ni siquiera en Sudáfrica, que es donde esta variante lleva circulando más tiempo.

¿Reinfecciones o reactivación de la infección?

Corell explica que “parece que ahora hay personas que se están contagiando a los 15 días de haber pasado la infección, con ómicron otra vez. A mí me están llegando noticias de casos, pero habría que confirmar que son reinfecciones como tales o si es que no se curaron bien de la primera”, advierte. “De momento no hay constancia de que sean reinfecciones. Hay que estudiarlo”. Y advierte: “Me es dificilísimo entender que sus anticuerpos no les defiendan de ómicron”.

Esa es la pregunta clave: ¿los anticuerpos generados por ómicron valen para defenderte de ómicron? “Deberían valerte. Salvo que la nueva infección llegue tan pronto que no haya dado tiempo a que los generes de forma robusta”, asegura Corell. Y lo explica.

“Es decir, que te infectes antes de que llegue la IgA a la mucosa, por ejemplo. Si vuelves a estar en contacto con una carga viral alta, en ese caso podrías volver a infectarte. Porque no habrías tenido tiempo de generar defensas en grandes cantidades y entonces te vuelves a infectar”. Pero el inmunólogo no ve muy probable que ocurra esto. “Me inclino a pensar que sería una reactivación de la infección anterior, más bien”.

¿Infectarte con ómicron te protege de ómicron?

Corell advierte que es pronto para saber si podremos infectarnos con ómicron una y otra vez. Pero en principio, lo ve complicado. “Lo veo difícil, salvo que los anticuerpos que genere ómicron fueran muy volátiles, que duraran nada y menos en sangre. Sería factible si las defensas que genera ómicron decayeran muy rápido. Pero es que eso no ha dado tiempo a saberlo todavía, es muy pronto”.

Lo mismo advierten otros científicos, que calculan que han de pasar varios meses para saber esto. Kingston Mills, profesor de inmunología experimental en Trinity College, advierte en el FT de que es “demasiado pronto" para que las personas infectadas con ómicron hayan eliminado el virus y lo hayan vuelto a contraer. “La prueba llegará dentro de seis meses, ahí sabremos si las personas que han tenido ómicron se volverán a infectar con ómicron. Supongo que, si han sido vacunados, no lo harán, pero si no han sido vacunados, existe esa posibilidad”.

Riesgo para vulnerables y no vacunados

A las autoridades sanitarias les preocupa que la enorme transmisibilidad y la capacidad de esta variante para evadir la protección inmunitaria faciliten esas reinfecciones con la misma variante. Un estudio reciente en Sudáfrica, no publicado pero del que da cuenta el Financial Times, apunta a lo mismo que Corell: que no sería fácil. Han hallado que el plasma sanguíneo extraído de pacientes con ómicron neutraliza a ómicron, lo que reduciría la posibilidad de reinfección con la misma variante. Además, muestra una neutralización mucho mayor de delta, lo que haría que la reinfección con esa variante fuera menos probable.

Pero no hay más evidencia al respecto. Entonces, ¿qué pasaría si se produjeran esas reinfecciones, dentro de unos meses? Que a muchos les llegaría ya con las tres dosis de la vacuna. Si hubiesen pasado además la infección, esos casos se consideran los más protegidos, los denominados "superinmunes". En esos casos -vacuna con tres dosis más infección con la propia ómicron - ¿también sería posible infectarse de nuevo?

Saber la respuesta sería importante, no tanto por los riesgos individuales que conlleven esas reinfecciones, que en general serán muy leves o asintomáticas, sino por lo que impliquen de cara a la transmisión. Si nos seguimos reinfectando una y otra vez, el virus seguirá circulando, y ello puede suponer riesgos para los más vulnerables, a pesar de estar vacunados. También para los no vacunados, para quienes infectarse sigue suponiendo un riesgo importante de hospitalización y muerte.

“Lo que está claro es que los anticuerpos de las variantes previas y de la vacuna no valen para ómicron”, recuerda Corell. “La vacuna no vale para evitar que te infectes. Así que, por parte de la vacuna podría ser. Por parte de las infecciones naturales, dependerá de la intensidad de la infección que hayas pasado. Pero lo que no hay que olvidar es que las células T resisten frente a ómicron, aunque tardes dos o tres días en producir los anticuerpos y bloquearlo todo”.

Tercera dosis y reinfecciones

De momento, lo que sí se está viendo es que la tercera dosis reduce el contagio. De hecho, en los menores de 60 años, esta dosis de refuerzo se está inoculando no tanto por sus beneficios individuales como colectivos: para tratar de frenar la transmisión de esta variante tan contagiosa. La pregunta es: ¿Si hay menos contagios, habrá menos reinfecciones?

“La estrategia de poner dosis y dosis no vale para bloquear la vía de entrada del virus. ¿Puede que seas menos contagioso? Sí, porque tras esta dosis vas a tardar menos en responder al virus, vas a ser infectivo durante menos tiempo”, explica Corell. Y si eres infectivo durante menos tiempo, ¿vas a generar menos posibilidades de reinfección a tu alrededor?, preguntamos. Corell prefiere ser cauto. “Bueno, eso es ir muy lejos ya, no lo sabemos…”.

Por tanto, la respuesta a las preguntas que hacíamos al inicio no está clara todavía. A más largo plazo, en cambio, si hablamos de años y no de meses, sí hay consenso científico en que este coronavirus se quedará con nosotros como un virus endémico y leve. Habrá reinfección, pero ya solo causará una enfermedad grave en muy pocas personas.