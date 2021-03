Las variantes alteran las predicciones del fin de la pandemia: "La covid será endémica y 4 veces peor que la gripe"

"No podía dormir", confesó el científico. "¿Cuándo terminará todo esto?" se preguntó Chris Murray, después de ver los datos que le llegaban sobre la evasión de anticuerpos de la variante sudafricana y cómo debilitaba también el efecto de la vacuna. Murray es director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, con sede en Seattle. Y no es el único científico que se lo pregunta. Tampoco es el único que ha ido cambiando de perspectiva acerca del fin de la pandemia , según el análisis de la situación realizado por la agencia Reuters.

Peor que la gripe

Es con lo que contaba la mayoría de los expertos a finales del año pasado. Pero el optimismo con que fueron recibidas primeras vacunas, ya no es tan unánime. Los datos de las últimas semanas sobre las variantes de Sudáfrica y Brasil lo han socavado un poco. Reuters ha hablado con decenas de científicos al respecto y ahora, muchos de ellos creen que el SARS-CoV-2 no solo permanecerá con nosotros como un virus endémico, sino que es probable que siga causando una carga significativa de enfermedad y muerte en los próximos años.

Cambio del discurso científico y político

¿Erradicar al virus o controlar la pandemia?

Sí parece claro que lo peor ha pasado. Lo que no parece tan claro es cuándo llegará el fin de la pandemia. Ni en qué consistirá. “¿Qué significa haber pasado la fase de emergencia de esta pandemia?”, pregunta Reuters a Stefan Baral, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins. “Que los hospitales no están saturados, las UCI no estén llenas y la gente no fallezca trágicamente”, asegura. Algunos expertos, pocos, creen que se podría erradicar por completo al virus, pero para la mayoría, como para Baral, el objetivo es más modesto: mantener controlada la pandemia.