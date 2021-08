Vicente Larraga, investigador del CSIC: “Veo complicado que a finales de año haya alguna vacuna española”

“Fue una sorpresa, porque todavía no se conoce la decisión de la Agencia”. Así se refería el virólogo Vicente Larraga este lunes, en declaraciones a la Cadena Ser, a lo ocurrido este fin de semana con otra de las vacunas que se investigan en el CSIC (además de la suya y la de Enjuanes), la de Mariano Esteban y Juan García Arriaza.

El sábado, varios medios aseguraban que la AEMPS no autorizaba los ensayos en humanos de esa vacuna porque había habido problemas graves en los ensayos preclínicos con macacos. El CSIC y los propios investigadores salían enseguida a desmentir la noticia, asegurando además que la Agencia Española del Medicamento –la que debe autorizar o no esos ensayos- aún no había emitido ningún informe.