La invasión del coronavirus: cómo entra en la célula y por qué las mutaciones de delta la hacen tan peligrosa

Los científicos aún tratan de detallar paso a paso el ciclo de vida del SARS-CoV-2. Los detalles permiten ir comprendiendo cómo ha ido ganando capacidades con sucesivas mutaciones, algunas de las cuales lo han reforzado no sólo a la hora de entrar en las células humanas, si no también en otro momento clave, cuando las copias generadas salen de la célula infectada en busca de su siguiente presa.

Los científicos creen que la clave del éxito de delta está, entre otras cosas, en que ha conseguido unir varias de las mutaciones exitosas que ya estaban en variantes anteriores. Por sí solas no eran tan peligrosas, pero juntas, son el cóctel perfecto. Y no, seguramente no son las que están pensando… porque no, delta no tiene dos de las mutaciones de las que más hemos hablado hasta ahora: ni la N501Y (Nelly), ni la E484K (Erick).