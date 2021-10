El vídeo que muestra por qué los tiburones confunden a los humanos con presas

El vídeo no puede captar, sin embargo, otros detalles sobre cómo los grandes tiburones blancos ven el mundo: al igual que muchos tiburones que muerden a las personas, los animales ven su entorno en menos "cuadros" por segundo en comparación con los humanos. Su percepción del color también se limita principalmente a tonos de azules y verdes, y no pueden resolver formas con tanta precisión como nosotro s.

El hallazgo, publicado este martes en el Journal of the Royal Society Interface, apunta además la razón por la que no hay más ataques a surfistas. Los investigadores señalan que los tiburones tienen un sentido del olfato agudo y la capacidad de detectar vibraciones a través del agua, lo que puede explicar por qué los ataques de tiburones siguen siendo extremadamente poco comunes a pesar de las similitudes visuales entre los humanos y sus presas preferidas. Después de todo, comparado con una foca, un humano sigue siendo una comida escuálida y huesuda con muchas menos calorías ... sin mencionar cómo debe ser eso de tragarse un trozo de tabla de surf.