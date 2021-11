El virus muta, pero el sistema inmune también: no estamos indefensos ante la variante ómicron

Pero que el virus actúe así no significa que quienes se encargan de identificarlo y hacerle frente estén de brazos cruzados, impasibles , mientras ocurre todo eso. Los anticuerpos y la memoria inmune generados por la vacuna y/o por una infección previa no son algo estático. También cambian, evolucionan, se adaptan. Por cada truco del virus, el sistema inmunológico tiene otro. Y las vacunas, además, siguen siendo un aliado esencial en todo esto.

Las armas contra el virus son muchas, no sólo los anticuerpos . También está, ya lo sabemos, la respuesta celular : las células B y T, que, además, generan memoria del virus. La primera información sobre el invasor que recopila la primera de nuestras armas defensivas, la respuesta innata, se envía a los ganglios linfáticos. Ahí, las células B comienzan a entrenar contra posibles –y diversos- ataques del virus.

A diferencia de lo que hacían las células B, las células T no mutan su genoma, pero recuerdan perfectamente cualquier encuentro pasado con el virus, y son muy flexibles en esto. La cantidad de variaciones que pueden reconocer es enorme. ¿Cómo? Mediante lo que se llama “reactividad cruzada” . Un proceso que también explica Gómez Rial.

“A nivel de la célula T memoria, los clones originales en respuesta a un antígeno concreto pueden reconocer variaciones en la proteína original mediante la Reactividad Cruzada. Un solo clon puede responder a los pequeños cambios que acumula la proteína del virus por mutación natural (proteína S de las diferentes variantes coronavirus). Este fenómeno es el que permite que una vacuna que solo contiene un serotipo, pueda reconocer otros serotipos no incluidos y mostrar efectividad frente a ellos (aunque con menor intensidad y duración)”.

La conclusión de todo esto es clara. Que aparezcan nuevas variantes del virus , incluso una tan aparentemente novedosa y peligrosa como ómicron, no significa que la protección generada por las vacunas quede anulada. La respuesta inmune, con todas sus armas, sigue y seguirá ahí. Cuánto de potente sea, frente a esta nueva versión del virus, es algo que todavía no sabemos. Pero tanto los anticuerpos como las células defensivas le van a reconocer igual.

Hasta el momento, ninguno de los cambios de traje, o de imagen, del virus ha conseguido neutralizar por completo las vacunas desarrolladas contra él. "Puede que haya una probabilidad de que se produzca un escape completo, pero es muy pequeña", asegura el inmunólogo David Masopust , de la Universidad de Minnesota, en este artículo de The Atlantic.

Todavía es pronto para saber qué implica realmente este nuevo cambio de imagen del virus. Lo recuerda Gómez Rial. Pero cuando lo sepamos, tranquilidad. “En los próximos días se obtendrán los resultados de la capacidad neutralizante de los anticuerpos generados con las diferentes vacunas frente a la nueva cepa ómicron. Seguramente el resultado sea un 30%, 40% o 50% menor de capacidad, pero esto no es preocupante”.

Y lo explica. “Porque se trata de los anticuerpos generados inicialmente, por lo que si nos enfrentamos a la nueva cepa, nuestro cuerpo tiene capacidad para mutar también estos anticuerpos iniciales y adaptarlos a los cambios producidos por el virus. Para que esto ocurra tiene que haber una memoria inicial previa, porque si no, nuestro sistema inmune tardará en reconocer el virus invasor y para cuando lo haga será tarde”. Pero de momento, la hay.

Incluso aunque nos infectemos, o enfermemos, con esta nueva variante, hay que tener presente que no estamos totalmente indefensos frente a ella. “Incluso si la vacunación no previene la infección, las células B y las células T evitarán enfermedades graves y reforzarán la inmunidad, lo cual es increíblemente importante”, asegura en The Atlantic Smita Iyer, inmunóloga de UC Davis.