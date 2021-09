Virus similares al SARS-CoV-2 pasan de los animales a los humanos 400.000 veces cada año

Hablamos de infecciones no detectadas –porque no habrían prosperado más allá de la persona a la que infectan- con coronavirus procedentes de murciélagos. ¿Se imaginan cuántos casos puede haber al año? Es lo que han tratado de averiguar expertos en zoonosis de la talla de Peter Daszak , director de EcoHealth Alliance y miembro de la misión de la OMS que viajó a Wuhan a investigar el origen de la pandemia. Las investigaciones de Daszak y su equipo se acaban de publicar.

En el estudio hablan de infecciones “ocultas” y de corta duración, porque el coronavirus en cuestión infecta a la persona, pero no logra ir más allá, no logra propagarse. ¿Por qué? Los científicos plantean varias hipótesis: “es posible que no puedan replicarse bien en las personas, ni causar enfermedades, o que no se transmitan lo suficiente entre las personas como para provocar un brote”.