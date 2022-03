Yvelise Barrios, inmunóloga: "Medir la inmunidad celular ya es posible, hace falta que la gente lo demande"

Puede que muchos lo hayan pensado, antes de ponerse la tercera dosis de la vacuna de la covid. "¿Realmente la necesito? ¿Cómo estará mi nivel de inmunidad?" Algunos, incluso, se habrán hecho antes un test de anticuerpos. Y es probable que hayan visto que estaban muy bajos, y que hayan concluido que tenían que ponérsela. A pesar de que la otra inmunidad, la celular, les seguiría protegiendo frente al virus, como llevan tiempo explicando los inmunólogos. "Pero no hay forma de medirla, no hay forma de saberlo", dirán muchos. Pues ya la hay.

Respuesta: Porque la gran desconocida de la respuesta inmune es la celular. A pesar de que incluso es más relevante que la de anticuerpos, en virus como este , pero es más complicada de medir. Son técnicas que implican extracción de sangre, que después hay que exponer a una serie de proteínas, que exigen cultivos celulares… y la mayoría de los laboratorios asistenciales normales no suelen tener sitios para hacer estos cultivos. Son técnicas manuales, además, por lo que necesitas personal especializado, y la interpretación de los resultados también es complicada.

Todas estas dificultades son las que han hecho que la inmunidad celular no haya sido protagonista hasta ahora. Lo más fácil es estudiar los anticuerpos. Y sabemos que si hay anticuerpos hay inmunidad celular. Aunque los anticuerpos, después, acaban por bajar y desaparecer, y la inmunidad celular es la que permanece y nos va a proteger.

R: Nosotros somos responsables de un modelo de pacientes con inmunodeficiencia primaria, y en la primera parte de la pandemia nos vimos incapaces de utilizar técnicas de anticuerpos, porque la mayoría de ellos no producen anticuerpos frente a nada. Nos vimos en Tenerife, sin capacidad de enviar muestras fuera y con poca tecnología para medir nosotros, y necesitábamos dar una respuesta a esta situación. Así que Víctor y yo nos acordamos de nuestros orígenes.

Empezamos en los años 90. Entonces había otra pandemia, la del VIH. Y una manera de evaluar la respuesta inmune celular de esas personas era este tipo de test. Nosotros se lo hacíamos, les aplicábamos varios antígenos con los que sabíamos que un individuo normal tenía que dar positivo. Y ellos, cuanto peor estaban, peor respondían. Y decidimos aplicar esto ahora, adaptarlos al covid. Lo que nos sorprendió es que no hubiese nadie más haciendo este tipo de test, porque los únicos resultados publicados son los nuestros.

P: Pero no hay extracción de sangre...

R: No. Es un pinchazo superficial, como los de las pruebas de la alergia. En esas pruebas se mide la liberación de histamina, y nosotros medimos esto. Y en este caso, no es inmediato. Lo medimos entre 12 y 48 horas después, por eso se llama test de hipersensibilidad retardada. Ahora lo hemos hecho en el hospital, de momento, pero la idea sería que pudiera llegar a hacerse algún día como con el VIH, con un dispositivo que se pudiera aplicar por parte de personal no sanitario. Es una de las cosas que habrá que definir.