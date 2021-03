Clubhouse, la 'app' dispuesta a redimensionar las redes sociales: "Es como el Twitter de la voz"

La 'app', desarrollada por Alpha Exploration Co. y solo para iOS, cuenta con diez millones de descargas a nivel mundial, con un crecimiento mensual del 221% en febrero, según datos de la empresa especialista en el seguimiento de aplicaciones, Sensor Tower. Un auge en el que tienen cierta responsabilidad expertos reconocidos como Elon Musk , que debutó hablando para 5.000 personas sobre el planeta Marte y el bitcoin, o Mark Zuckerberg , quien aprovechó para debatir sobre la tecnología con el resto de usuarios bajo el nombre de 'Zuck23'.

Un 'club' restringido: hace falta invitación

Aquí no importan las fotos, sino la voz

A diferencia de otras redes sociales, esta destaca por el uso de la voz: "En Clubhouse, las fotografías y los vídeos no tienen importancia, sino que lo más importante es la voz", en palabras de Tomás, que añade: "Por eso podríamos decir que Clubhouse es como el Twitter de la voz , porque se parece mucho a él en el sentido que se puede hablar sobre cualquier tema y con quien quieras tan solo con la voz, sin hacer uso del texto".

A su vez, que la voz sea el elemento básico de la aplicación facilita una mayor interacción. "Hay una interacción sincrónica, mientras que en Twitter no es sincrónico, la respuesta no es inmediata", según Pedrero, para el que la 'app' es "la síntesis de lo fácil que es estar en una red social y lo fácil que es interactuar con la voz y con la escucha". En el mundo de las redes sociales, en el que parece que todo ya esté inventado, esta destaca por novedosa porque "manifestar tu opinión mediante la voz y no mediante texto atrae a la audiencia" y la hace adictiva, indican.