La explicación del estremecimiento que nos causa la música: los cambios "sorprendentes" del sonido

La música produce en el ser humano gran variedad de sentimientos . Algunos se definen como “intensos” , como es el caso de la alegría, el entusiasmo o el alborozo, y surgen cuando se activa el sistema de recompensa del cerebro. Emociones que producen modificaciones fisiológicas similares a una turbación o un escalofrío. La emoción musical intensa que involucra áreas del sistema límbico puede provocar una experiencia placentera y gratificante: el escalofrío musical (Blood y Zatorre, 2001; Salimpoor et al., 2009, 2011).

El fenómeno del placer asociado con los escalofríos se compone de dos fases: una fase de anticipación antes del escalofrío, cuando el placer está creciendo, con una liberación de dopamina específica en el cuerpo estriado dorsal (caudado), y una fase de placer pico, con una liberación dopaminérgica en el ventral striatum (núcleo accumbens) (Salimpoor et al., 2011).

¿Quién no ha sentido de repente cómo se le ponía la piel de gallina mientras escuchaba la Novena Sinfonía de Beethoven? La primera sinfonía que al introducir instrumentos de percusión aportaba, según los expertos, nuevas texturas, timbre y efectos a la composición. Elementos, junto con otros, que incluidos en la composición musical producen en el ser humano vivencias tan profundas que provocan en nosotros reacciones del sistema nervioso autónomo que se presentan como un “estremecimiento”.

Asimismo, continúa este profesor de la UAB, “existen estudios que demuestran que el uso y la mezcla de esos parámetros pueden contribuir a desencadenar dichas emociones como, por ejemplo, el uso del modo mayor o modo menor para suscitar alegría o tristeza, respectivamente; el uso de disonancias para crear tensión o miedo; ritmos simples para crear sensación de tranquilidad; etc”. Pero, matiza Oriola Requena, “ no existen patrones universales que emocionen a las personas de la misma forma ya que las emociones estéticas son muy personales y dependerán de múltiples factores como la formación, la cultura, los gustos o la experiencia de cada uno. A una persona le puede emocionar positivamente una sinfonía de Beethoven y a otra en cambio le puede aburrir ”.

Según el citado experto en Didáctica Aplicada, “además este tipo de emociones pueden contribuir a despertar, regular e intensificar emociones funcionales como la alegría, la tristeza, el miedo, etc. Por esta razón, las respuestas fisiológicas ante la música muchas veces son parecidas o coinciden con las respuestas que se dan con las emociones funcionales; es decir, sentimos escalofríos o se nos pone la piel de gallina ante una pieza musical que nos gusta mucho, nos entristecemos cuando suena una música que nos recuerda a un ser querido que ya no está; nos asustamos, e incluso saltamos, en una película en la que la música suena muy fuerte de forma súbita y no lo esperábamos”.