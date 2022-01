García-Sastre, Fernández-Sesma y Del Val afirman que "siempre" habrá olas de SARS-CoV-2

Respecto a estas olas futuras, el codirector del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes y de la Escuela de Medicina del Mount Sinai de Nueva York ha explicado que lo importante es la magnitud que vayan teniendo esas olas: "Si serán tan grandes como para estar preparados para combatirlas o serán suficientemente pequeñas como para no tener que movilizar a la población para mitigarlas". Y ha añadido: "Si ómicron causara 10 veces menos de contagios de los que causa, no sería un problema, porque no habría suficiente gente en los hospitales como para poder dar lugar a una crisis".

Respecto a esta última ola, impulsada por ómicron, Del Val ha reconocido que está "despistando mucho" a la comunidad científica. "A esta variante todavía no le hemos tomado la medida; no sabemos cuánto de atenuada es o cuánto protegen las vacunas. Hay que ver cómo evoluciona. Hasta que no pase un mes, no lo sabremos realmente", ha asegurado.