Hallan restos radiactivos de la Guerra Fría en miel producida en EE.UU medio siglo después

Un regusto de la Guerra Fría permanece latente en Estados Unidos. Si Robert Duval en Apocalypse Now inmortalizó aquella "¡Qué delicia oler a napalm por la mañana!" hoy usted puede decir: "Nada es comparable al cesio radiactivo en mis tostadas".

Porque si hoy abre usted un tarro de miel en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos), es posible que acabe consumiendo restos radiactivos de explosiones nucleares producidas en los años 50 y 60 en el estado de Nevada. Así se desprende de un estudio realizado por el College de William and Mary, en Williamsburg (Nueva York) publicado en Nature Communications, que ha detectado partículas radiactivas de Cesio-137 en miel cultivada hoy en día.

¿Cómo es posible?

¿Cómo lo comprobaron?

Sin riesgo para la salud

El hallazgo evidencia que la radiactividad sigue presente en plantas y animales décadas después de los ensayos nucleares. Pero no existe ningún riesgo para la salud, pues los restos de cesio radiactivo están lejos de los 1.200 bq del nivel de alerta establecido por la Food and Drug Administration.

Kates asegura que esa concentración fue hasta diez veces superior en los años 70 del siglo pasado, pero no se tienen registros. Para llegar a esa conclusión hace un paralelismo con los restos radiactivos hallados en muestras de leche, un producto cuya radiactividad se ha monitorizado en Estados Unidos desde los años 60.