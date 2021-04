El misterio de las focas decapitadas en las playas británicas

Prohibido acercarse

Algunos expertos han opinado que no es extraño encontrar cadáveres mutilados. Dicen que tienen cuellos muy débiles y que, en ocasiones, cuando son arrastrados por el mar hacia la orilla, la fuerza y el peso de las olas termina por dejarlas sin cabeza. Pero en lo que llevamos de año han aparecido más ejemplares sin cabeza de lo habitual. Las focas tienen muchos enemigos. Uno de los principales es el virus PDV, un virus poco estudiado y que se conoce como la peste de las focas. En 1988 una infección masiva de este virus ya acabó con 18.000 ejemplares en todo el norte de Europa.

También están los pistoleros contratados por los granjeros que tienen cultivos de salmón ya que las focas representan una amenaza para el salmón . El Grupo de Protección de las Focas (SPAG) denunció que estos cazadores estaban liquidando a cientos de focas cada año con total inmunidad. Un estudio de la Universidad de St Andrews que intentaba desentrañar las causas de un incremento inusual de focas grises muertas con lesiones de médula espinal en 2015 concluyó que la principal causa no eran las hélices de las embarcaciones sino su propio instinto depredador. O sea, que se mataban entre ellas. Las conclusiones coincidían con otro estudio previo realizado en Alemania.

La aparición de los cadáveres decapitados ha coincidido con el aviso del gobierno para que durante estas vacaciones de Pascua la gente no se acerque mucho a ellas por todo el daño y la congoja que les pueden ocasionar. Las focas se enfrentan una extensa lista de amenazas que incluyen el cambio climático, la contaminación tóxica, redes de pescadores, colisiones con embarcaciones, plásticos y otros desechos marinos . Pero la perturbación de la interacción humana es un problema importante y creciente. Las focas son vulnerables a cualquier tipo de interacción humana, ya sea deliberada o involuntaria.

El triste final de Freddie Mercury

El gobierno pide a al público que se mantenga alejado de las focas y que utilice cámaras con zoom para fotografiarlas o binoculares para que no los puedan oler, oír o ver, y que lleven a los perros atados con correa. Recientemente la policía de Londres informó que había abierto una investigación por la muerte de una foca en una orilla del Támesis, junto al puente de Hammersmith. Fue atacada por un perro sin correa que se abalanzó contra el indefenso animal devorándole la aleta derecha y rompiéndole varios huesos. La foca, que era conocida como Freddie Mercury entre los locales y que vivía en aquella parcela de río deleitando a la gente con sus retozos, tuvo que ser sacrificada al llegar al veterinario. La dueña del perro, una importante abogada inglesa, enseguida pidió disculpas por el daño ocasionado y por llevar el perro sin correa y finalmente no fue procesada.

El gobierno también pide que no se alimente a las focas y que la gente se lleven toda la basura a casa. Advierte que las focas jóvenes son las más afectadas por este tipo de alteraciones y que es probable que solo el 25% sobreviva hasta los 18 meses de edad. “ Si las personas hacen ruido o asustan a los animales vulnerables al acercarse demasiado, esto desperdicia su energía, lo que significa que los cachorros jóvenes luchan por salir del agua para descansar y digerir su comida”, avisa el gobierno.

La agonía de las hembras preñadas

También explica que las focas hembras se encuentran a punto de parir o acaban de parir en verano y acercarse demasiado o molestarlas puede provocar que entren en pánico y que se produzcan estampidas que terminen tanto las madres como con las crías, estrellándose fatalmente contra las rocas al intentar alcanzar el agua en su desesperado afán de llegar agua. El impacto en las focas también puede ser invisible al provocar que las madres no puedan acumular suficientes reservas de grasa y, en consecuencia, no puedan alimentar adecuadamente a los cachorros recién nacidos. “He visto focas desangrándose, aletas raspadas, garras arrancadas y barrigas cortadas que dejan rastros de sangre a través de las rocas después de una estampida. Las focas necesitan nuestra ayuda, así que, por favor, manténgase alejados y sujeten a sus perros con una correa”, pide Sue Sayer, portavoz de la Fundación de Investigación de Focas. Y añadió: “Si una foca te mira, es que ha sido alterada, y entonces tienes que alejarte más aún”. Mientras intentan dilucidar el misterio de las focas decapitadas.