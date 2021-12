Por qué no percibimos el paso del tiempo igual de niños que de adultos

Todos experimentamos en algún momento experiencias en las que el tiempo parece transcurrir fugazmente, como cuando disfrutamos de unos días de vacaciones y parece que, sin darnos cuenta, el tiempo ha pasado tan rápido que ya estamos de nuevo de regreso. Pero también hemos tenido la sensación contraria de que el tiempo no avanza; por ejemplo, si la película que estamos viendo no nos engancha. Entonces, el tiempo parece haber caído en un profundo letargo.

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha publicado el estudio Las células del tiempo en el hipocampo humano y la corteza entorrinal apoyan la memoria episódica donde se han identificado células en el cerebro humano, denominadas células del tiempo, que colocan una especie de sello de tiempo en los recuerdos a medida que se forman. Es decir, no ayudan a recordar secuencias de eventos o experiencias en el orden correcto. Estas células del tiempo son neuronas situadas en el hipocampo y la corteza entorrinal que se activan en momentos específicos dentro se una experiencia cognitiva. Este hallazgo confirma “que la capacidad de representar el tiempo es fundamental para la memoria episódica, en la que la información del elemento (qué) está vinculada precisamente a la información temporal (cuándo) para crear las experiencias complejas y coherentes del “viaje mental en el tiempo” que son fundamentales para la experiencia humana”.