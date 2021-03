Pagar o perder los datos: el lucrativo negocio de Ryuk, el virus informático que atacó al SEPE

Un viejo conocido llamado Ryuk . (Tres años de antigüedad en informática validan este calificativo). Así se llama el virus extorsionador que ha atacado el sistema informático del SEPE, el servicio público de empleo. En el mundo de la ciberseguridad no se hablaba de otra cosa este martes. El Ministerio de Trabajo ha recurrido al Centro Criptológico Nacional, que depende del servicio de inteligencia, para investigar y solucionar este caso. El ataque coincide en el tiempo con una brecha de seguridad ‘crítica’ detectada en el servicio de correo Microsoft Exchange y que el lunes afectó a la mismísima Autoridad Bancaria Europea.

“Antes del ataque se buscan puntos de entrada, vulnerabilidades para acceder a la red interna de una empresa u organismo. Una vez dentro se buscan objetivos concretos. Eligen muy bien a sus víctimas, conocen sus puntos débiles y cuánto dinero pueden llegar a pagar. No es como antes que sólo se atacaba a pequeñas empresas. Ahora hay rescates que piden cifras millonarias ”, prosigue este experto.

Ryuk, el virus que se sospecha ha atacado al SEPE, forma parte de la familia de los llamados ransomware (chantaje). Ha sido uno de los miembros destacados de la saga que ha conseguido prevalecer a nivel mundial. Ya no es el mismo de 2018: ahora su diseño es más complejo y capaz de hacer muchas más cosas, explican los expertos. En el pasado atacó ya a empresas españolas como Everis o Prosegur.

Desde el Gobierno se insiste en que no les han pedido ningún tipo de rescate para recuperar los supuestos datos robados. “No es lo habitual”, reconoce Martínez. En otros casos la amenaza llega a través de los clientes y proveedores. “Les llaman para decirles que tienen sus datos y de dónde los han sacado. Extorsionan de una manera muy fuerte”, apunta Albors. Dar luego con ellos es dificilísimo o casi imposible.

El ataque al SEPE: lo que se sabe

Todavía es pronto para conocer el alcance de lo que ha ocurrido en el SEPE. “ Las prestaciones no están en peligro . Estamos investigando para poder restablecer el servicio en las próximas horas”, aseguraba Gerardo Gutierrez, director general del organismo. ¿Cómo de peligroso puede ser? “Digamos que puede ser bastante molesto”, contesta Albors. “El síntoma de su presencia suele ser una nota en el escritorio del ordenador tipo: Ha sido infectado por Ryuk”, explica Daniel Creus, jefe de investigación de Kaspersky . “Es pronto para saber mucho más. Ahora están haciendo tareas de mitigación”.

No hay una forma infalible para evitar estas entradas no autorizadas, pero sí una manera de minimizar su impacto. “A nosotros nos llaman dos clientes por lo menos cada semana con un problema de secuestro de datos. Hay de todo: empresas pequeñas, medianas y grandes”, explica Martínez de Securizame. “Nadie te puede asegurar que no te vuelva a pasar, pero lo que sí es posible es recuperar los datos. Garantizar con un sistema de copias de seguridad que la información está sí o sí. Asumo que en el SEPE esto lo tendrán”.