'Baby Shark' desbanca a 'Despacito' como el vídeo más visto de la historia de YouTube

Este canal de origen surcoreano contiene otras canciones que presentan millones de visualizaciones. Entre ellas, 'Monkey Banana-Baby Monkey' (alrededor de 953 millones), 'Baby Shark Dance with Song Puppets' (835 millones) o la versión de 'Baby Shark con Luis Fonsi' (703 millones).

Así, tras 'Baby Shark' se sitúan actualmente 'Despacito' (con casi 7.702 millones de reproducciones), otra canción infantil llamada 'Johny Johny Yes Papa' (6.101 millones) y 'Shape of You' de Ed Sheeran (casi 5.590 millones).