El botón de Tinder para evitar encontrarte a tu ex o a tu jefe en la app

A más de uno le habrá pasado ese momento incómodo -o no- en el que se ha encontrado a un ex por la calle. Para evitar esos "encuentros" en el mundo de las aplicaciones para ligar, Tinder permitirá a los usuarios bloquear a contactos de su agenda, que no quieran ver en la aplicación como posibles 'matches'. Desde una antigua pareja, un familiar o un compañero de trabajo o de clase.