Nuevo truco para esconder los 'likes' de tus publicaciones en Instagram y Facebook

"Lo que hemos escuchado tanto de nuestra comunidad como de expertos es que no ver el número de 'me gusta' era beneficioso para algunos y molesto para otros. Por lo que hemos optado por darte la opción de elegir", han señalado en el anuncio de esta novedad, a través de su blog . En Instagram la función ya está operativa, pero en Facebook la opción se implantará en las próximas semanas .

Esconde tus 'me gusta' u oculta los 'likes' del resto

Gracias a la nueva funcionalidad, el usuario puede ocultar el recuento de 'me gusta' en todas las publicaciones de su 'feed' de Instagram, es decir, de las personas a las que sigue. Así, no se comparará constantemente con otros. También tiene la opción de ocultar el recuento de 'likes' de sus propias publicaciones, para que los demás no puedan ver el número de reacciones que alcanzan.

En el caso de tus publicaciones, cuando las creas, podrás ocultar los 'me gusta'. Cuando llegues al paso en el que se añade el pie de foto, las etiquetas, etc., al final del todo verás la opción 'Configuración avanzada'. Ahí basta con seleccionar 'Ocultar recuentos de Me gusta y reproducciones en esta publicación'. Lo malo es que tendrás que hacer esto con cada publicación; no hay una opción de que el proceso se aplique de forma automática a todos los post futuros.