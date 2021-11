Cómo se regulan los NFT y el impacto medioambiental que generan

NFT, siglas de token no fungible, es una tecnología criptográfica basada en 'blockchain' que representa algo único, no sustituible, de forma que garantiza su autenticidad, así como quién es su propietario. Aunque los archivos pueden adquirirse también a cambio de moneda corriente, normalmente se compran a cambio de criptomonedas como Ether, pero a diferencia de estas no son intercambiables mutuamente, es decir, no son fungibles.