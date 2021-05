Condiciones de privacidad definitivas de WhatsApp

Los datos se compartirán con Facebook

Por ahora, esto solo afecta a los usuarios no europeos de WhatsApp, ya que la GDPR de la Unión Europea impide que Facebook pueda compartir los datos de WhatsApp con terceros para su propio interés. No obstante, como usuarios europeos también hemos tenido que aceptar estas nuevas condiciones porque Facebook está negociando un acuerdo para conseguir cruzar los datos en un futuro. Así, como ya habremos aceptado las condiciones, le será mucho más fácil ponerlo en marcha.

Políticas más claras

Los usuarios pueden aceptar o no

En esta ocasión, los usuarios de WhatsApp hemos podido decidir si aceptar o no las nuevas condiciones de privacidad. Se podrá modificar la decisión incluso después del 15 de mayo y también será posible exportar los historiales de chat o eliminar la cuenta.

Si no hemos aceptado la nueva política, WhatsApp no eliminará nuestra cuenta, pero sí limitará las funciones principales: no se podrán leer ni enviar mensajes, pero sí se podrán seguir recibiendo llamadas o notificaciones.