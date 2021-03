Consejos para ser más productivos en el teletrabajo

1. Prepara un espacio adecuado

2. Compórtate como lo harías en una oficina presencial

Aunque ya no tengas que desplazarte y te quedes en la comodidad de tu hogar, el trabajo sigue siendo el mismo. Para muchos puede ser todo un desafío, pero intenta mantener las mismas rutinas y actitudes que tenías cuando estabas en la oficina, tu productividad lo agradecerá. Esto significa que debes continuar con los rituales matutinos habituales (higiene, desayuno, cambio de ropa), respetar tus horarios y no hacer tareas que no son propias del trabajo (como hacer la colada o limpiar la casa).