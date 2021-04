Darío Martínez, el valenciano de 15 años ganador de la Olimpiada Informática: "No lo he dicho en el instituto"

A sus 15 años, a él lo que le gustan son las matemáticas. Y los videojuegos. "Lo normal", comenta a NIUS por teléfono. Este valenciano, estudiante de 4ª de la ESO, representará a España en junio en las Olimpiadas Internacionales y quizá lo que más ilusión le hace es que para eso tendrá que ir a Barcelona con el resto del equipo clasificado (los otros tres medallas de oro) para competir desde allí. Además, como premio le van a mandar un ordenador: "No sé muy bien cuál, no me lo han dicho", explica tranquilo.