Día Mundial de las Redes Sociales: cómo proteger tu privacidad

Desde 2010 se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales cada 30 de junio tras una iniciativa del portal Mashable

Se estima que más de la mitad de la población mundial es usuaria de redes sociales

Desde NIUS aprovechamos esta jornada para recordarte cómo hacer un buen uso de las redes sociales y cuidar tu privacidad

Se estima que 4.200 millones de personas utilizan las redes sociales de forma activa, lo que representa el 53,6% de la población mundial, según datos de The Global State of Digital 2021 elaborado por Hootsuite y We Are Social.

El internauta medio se pasa alrededor de siete horas diarias surcando Internet. Además, el 98,8% utiliza dispositivos móviles para acceder a las redes sociales más utilizadas, que por orden son Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram.

Dada la importancia y presencia que tienen las redes sociales en nuestras vidas, desde 2010 se conmemora su papel cada 30 de junio. Te explicamos por qué se celebra esta efeméride y cómo puedes hacer un uso responsable de las redes sociales para evitar ataques phishing y suplantaciones de identidad.

Por qué se celebra el Día de las Redes Sociales

El Día de las Redes Sociales se comenzó a celebrar de forma internacional gracias a una iniciativa de Mashable, un portal de noticias y tecnología. Su fundador, Peter Cashmore, creyó necesario dedicar un día a estas herramientas que han modificado nuestra vida y que son utilizadas por millones de personas en todo el mundo.

Cada vez son más las ciudades y países que se suman a esta celebración organizando varios eventos y conferencias dedicadas al mundo de las redes sociales, marketing y publicidad.

Cómo hacer un uso responsable de las redes sociales

Desde NIUS aprovechamos esta jornada para recordar los consejos de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) para hacer un uso responsable de estos servicios y proteger nuestra privacidad.

1. Piensa antes de publicar. Debemos tener en cuenta que, aunque borremos el contenido que hayamos publicado, seguirá quedando registrado en los servidores de la red social. Además, cualquier persona que lo haya visto puede haberse guardado el contenido o haberlo difundido.

2. Configura la privacidad y revisa los permisos de las aplicaciones. Todas las redes sociales permiten configurar distintas opciones de privacidad para controlar, por ejemplo, quién puede ver nuestros contenidos. Por otro lado, antes de instalar cualquier aplicación debemos revisar los permisos que nos piden y desconfiar de aquellas que nos soliciten autorizaciones que no son necesarias para su funcionamiento.

3. Vigila con los virus. Las redes sociales son un foco de distribución de virus, que suelen tener el objetivo de robar información. La forma más común es a través de enlaces de supuestas noticias, vídeos o publicaciones falsas. No hagas clic en ningún enlace que no sea de confianza y asegúrate de tener instalado un antivirus en tu dispositivo electrónico.

4. Cuida tu identidad digital. En las redes sociales mostramos un sinfín de información personal. Esto puede conducir a que nos roben o suplanten la identidad. Para evitarlo, no accedas a tus redes sociales desde equipos compartidos o redes públicas. Si eres víctima de alguna de estas prácticas, denúncialo al centro de seguridad de cada red social. Si esta suplantación ha ido más lejos, contacta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

5. Actúa contra los acosadores en Internet. A través de las redes sociales podemos ser víctimas del ciberacoso, al que están expuestos tanto menores como adultos. Si sufrimos cualquier tipo de acoso debemos ignorar y bloquear al acosador, guardar las pruebas del acoso y denunciarlo a las FCSE.