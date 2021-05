Diferencias entre Signal y WhatsApp: cuál es la mejor opción

Permisos obligatorios

Signal asegura que no comparte los datos del usuario con ningún tercero, a diferencia de WhatsApp. Pero Signal sí que pide una serie de permisos que incluye los relacionados con contactos, cámara, medios, almacenamiento o teléfono. También solicita permiso para acceder y editar el calendario del usuario y un permiso adicional para editar y leer los mensajes de texto, a los que WhatsApp no tiene acceso. Signal también tiene permiso para desactivar el bloqueo de pantalla.

Protección de chats

Cifrado

Signal está diseñada para no registrar ni almacenar nunca ningún dato confidencial. Nadie puede acceder a los mensajes y a las llamadas de Signal, ya que están cifrados de extremo a extremo, por lo que siempre son privados y seguros.

Otras funciones extra

Ambas tienen opciones como confirmación de lectura, envío o chats grupales. La diferencia es, por ejemplo, que WhatsApp tiene un sistema de sticker y Signal no. Signal tiene acceso a captura de pantalla mientras que WhatsApp no lo tiene. El remitente de WhatsApp no es confidencial pero el de Signal sí.